Après des menaces russes, l'Otan va-t-elle intervenir en mer Noire?

La tension monte entre les forces russes et ukrainiennes. Une guerre maritime qui menace le commerce de pays tiers neutres.

Paul Flückiger, varsovie / ch media

Plus de «International»

La situation en mer Noire s'est encore tendue vendredi. Selon les déclarations du gouvernement moscovite, la flotte russe aurait effectué des exercices de tir sur des navires. Des navires de guerre et des avions de combat se seraient également entraînés à boucler des zones maritimes et à immobiliser des bateaux.

«Tous les navires naviguant dans les eaux de la mer Noire à destination des ports ukrainiens sont considérés comme des transporteurs potentiels de cargaisons militaires», a indiqué Moscou. La Russie estime également que les pays d'origine de ces navires «sont impliqués du côté du régime de Kiev dans le conflit en Ukraine». Jeudi, le pays a riposté en proférant la même menace à l'encontre des navires marchands se dirigeant vers les ports russes en mer Noire.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

«Nous constatons clairement une escalade en mer Noire», prévient Sal Mercogliano, expert américain en droit maritime. Selon lui, une guerre commerciale entre la Russie et l'Ukraine menace, dans laquelle des navires «principalement de pays tiers neutres» pourraient également être attaqués.

L'Otan demande des escortes, mais les Etats-Unis refusent

Dans ce contexte, des voix s'élèvent pour demander que les cargos soient placés sous la protection militaire de l'Otan. «Les Etats-Unis et la Turquie devraient mener des convois de l'Otan pour escorter les navires vers et depuis les ports ukrainiens et ignorer la diplomatie agressive de la Russie», a tweeté le Suédois Anders Aslund, spécialiste de l'Ukraine et de la Russie. Selon lui, la Russie n'osera pas attaquer les navires de l'Otan.

Le spécialiste américain en droit maritime, Mercogliano, souligne cependant que la Turquie aurait fermé le détroit du Bosphore pour tous les navires de guerre. Si Washington a déjà fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de mettre en place de telles escortes en mer Noire, «les Etats-Unis viennent d'envoyer un destroyer et des avions de combat F-35 dans le détroit d'Ormuz pour empêcher les attaques iraniennes contre les navires marchands», déclare-t-il.

«Il semble très peu probable qu'ils fassent la même chose pour les navires marchands en mer Noire» Sal Mercogliano

Le spécialiste estime que ce serait le rôle des membres de l'Otan de sécuriser ses navires, tels que la Turquie, la Roumanie ou la Bulgarie.

Cependant, le président turc Erdogan fait beaucoup d'efforts pour ne pas provoquer son ami, Vladimir Poutine. Quant aux deux Etats de la mer Noire, la Roumanie et la Bulgarie, ils disposent tous deux d'armées faibles. Ce qui resterait alors, c'est une protection assurée par la force aérienne de l'Otan dans la région de la mer Noire. Après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'Otan a mis en place ce que l'on appelle la «Southern Air Policing». Dans les villes roumaines de Constanta, Borcea et Babadag, les Etats-Unis et d'autres membres de l'Otan ont stationné plus d'une douzaine d'avions de combat.

Jusqu'à vendredi, la Russie n'avait pas encore attaqué de navires marchands. Cependant, elle avait déjà bloqué, en toute impunité, les eaux internationales de la mer Noire au cours des quatre premiers mois de guerre, violant ainsi la charte de l'ONU. Pour rappel, jusqu'à la mi-juillet 2022, tous les ports ukrainiens de la mer Noire avaient été complètement bloqués. Ce n'est qu'avec l'accord sur les céréales qu'ils ont été partiellement rouverts au commerce.

Traduit et adapté par Nicolas Varin