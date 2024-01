Sergueï Choïgou aurait exigé une plus grande portée des drones. Image: Capture d'écran Tass

La Russie veut duper l'Ukraine avec cette nouvelle arme

Moscou a annoncé la construction de drones conçus pour faire diversion, ce qui risque de mettre à mal la défense antiaérienne de Kiev.

Thomas Wanhoff / t-online

Moscou aurait développé une version bon marché des drones kamikazes iraniens. L'agence de presse publique russe Tass a révélé sur Telegram des travaux sur un modèle appelé «Yastreb» (faucon), qui aurait une portée de 350 kilomètres. La société de développement Stratim effectue actuellement des vols d'essai. Et un prototype devrait être prêt dès le milieu de l'année.

La particularité de ces engins? Ils ne doivent pas s'abattre sur les maisons et les troupes avec de grosses charges explosives. Ils sont plutôt conçus pour faire diversion, l'objectif: étant d'induire en erreur la défense antiaérienne ukrainienne et de la saturer.

L'agence a également diffusé une vidéo du ministre de la Défense Sergueï Choïgou, dans laquelle il évalue cette nouvelle arme. Il aurait insisté pour que la portée initiale de 200 kilomètres soit étendue à 300 kilomètres. Un collaborateur de l'entreprise Raduga, une entreprise d'armement publique, aurait promis au ministre de réduire les coûts.

Après les drones, les missiles

Cette tactique russe de diversion n'est pas nouvelle, mais elle met de plus en plus l'Ukraine sous pression. Souvent, un essaim de drones kamikazes précède une vague d'attaques. Les systèmes de défense visent alors ces drones. Lors de l'offensive du 8 janvier par exemple, huit drones ont d'abord été repoussés. Mais des roquettes et des missiles de croisière se sont ensuite abattus sur l'est et le sud de l'Ukraine.

La Russie utilise probablement aujourd'hui aussi les nouveaux drones Shahed 238. Des débris ont été retrouvés en Ukraine et des images ont circulé sur Telegram et sur X.

Selon plusieurs médias, la Russie serait désormais en mesure de construire elle-même les drones iraniens Shahed 136. Le Kyiv Independent révélait en novembre que Moscou était par ailleurs capable de les modifier avec une peinture noire à base de carbone qui les rend indétectable sur les radars.

Par ailleurs, Moscou disposerait depuis la fin de l'année dernière d'un nouvel engin doté d'un système d'acquisition de cible autonome. Baptisé Izdeliye-53, il est produit par le groupe Kalachnikov et utilisé en Ukraine selon les informations du think-thank américain Institute for the Study of War (ISW). L'appareil aurait également été conçu pour faire diversion, car il est équipé d'une ogive relativement petite d'environ cinq kilos.

