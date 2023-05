Kadyrov rejette l'Occident, mais ferme les yeux dans ce cas précis

Ramzan Kadyrov, le leader tchétchène aime les produits de luxe. Image: Telegram

Ramzan Kadyrov, le chef de la République tchétchène, aime montrer ses vêtements de luxe. Il s'est récemment affiché avec une pièce de chez Louis Vuitton, enseigne occidentale issue d'une région du monde qu'il déteste.

Le leader tchétchène Ramzan Kadyrov est connu pour son style de vie luxueux. Une paire de bottes Prada ou un sac de boxe Louis Vuitton, le «limier de Poutine» semble accorder beaucoup d'importance aux produits de luxe.

Un choix de vêtements «surprenant»

C'est ce que confirment les dernières photos publiées sur son canal Telegram: on voit l'homme porter une veste Louis Vuitton de style militaire d'une valeur de 2370 euros. Sur son site Internet, la marque de luxe fait la promotion de ce haut en indiquant que 90% du vêtement est composé d’une «laine obtenue de manière responsable».

Le top oversize sur le site Louis Vuitton. Image: DR

Il est toutefois surprenant que Ramzan Kadyrov se tourne toujours vers des marques occidentales. En effet, Louis Vuitton est une entreprise française et la veste a été fabriquée en Italie. Pourtant, dans ses interviews, le leader tchétchène ne cesse d'attaquer de menacer l'Occident et tout ce qu'il représente en raison des livraisons d'armes à l'Ukraine.

L'année dernière, le magazine GQ avait suggéré que ce style vestimentaire du tchétchène devait dégager «un effet de puissance et de menace». Ramzan Kadyrov aurait en effet copié le style du chef du Kremlin Vladimir Poutine, également connu pour ses vêtements de luxe.

Le «limier de Poutine»

En Tchétchénie, une république autonome de la Fédération de Russie, Ramzan Kadyrov règne d'une main de fer depuis 2007.

Son armée privée, les fameux Kadyrovites, compterait plus de 30 000 combattants accusés d'enlèvements, de tortures et de meurtres. En effet, le leader tchétchène fait tuer sans pitié les détracteurs et les opposants, même à l'étranger.

Il est connu dans le monde entier comme le «limier de Poutine». Dans la guerre en Ukraine, Ramzan Kadyrov fait partie des partisans de la ligne dure au sein de la structure du pouvoir russe.

(Traduit et adapté par Pauline Langel)