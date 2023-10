Le Pavel Derjavine à Sébastopol. Image: Capture d'écran

Un autre navire de guerre russe aurait été gravement endommagé

Une explosion se serait produite sur le navire de guerre russe Pavel Derjavine, en mer Noire. Les circonstances de l'accident restent floues pour l'heure alors que Moscou fait profil bas.

Un autre navire de la flotte russe de la mer Noire a été gravement endommagé. C'est, du moins, ce qu'a affirmé le porte-parole de la marine ukrainienne. Selon ce dernier, une explosion s'est produite à bord du patrouilleur Pavel Derjavine. On ignore en revanche le lieu de l’incident.

Les raisons ne sont pas plus claires: l’Ukraine n’a rien indiqué sur une éventuelle attaque et, selon la plateforme médiatique Noelreports, le navire aurait heurté une mine marine russe. Moscou n'a pas non plus fait de déclaration sur l’incident présumé. La chaîne Telegram pro-russe Colonelcassad a, elle, publié une photo montrant le navire dans le port de Sébastopol le 12 octobre. Cependant, il ne porte pas le numéro 363, comme sur d'autres photos, et il pourrait tout aussi bien s'agir d'un autre appareil de la même série.

Mardi, des chaînes Telegram russes rapportaient ces mêmes explosions. Selon la chaîne Krymsky Veter, des détonations ont été observées vers 10 heures du matin.

Mise en service en 2020

Le navire est entré en service en 2020, et fait partie de la classe Projet 22160. Il était équipé de la technologie radio et des systèmes sonar les plus modernes, selon un communiqué officiel de l'époque repris par l'agence de presse russe Tass.

«Les navires de patrouille de ce type sont destinés à protéger et à défendre la zone économique maritime et à assurer la stabilité des forces armées et des installations de la flotte en temps de guerre, tout en défendant les zones de leurs bases.» Tass

Les navires de Projet 22160 disposent d'un canon de 76,2 millimètres ainsi que des systèmes de défense antimissile et peuvent tirer des torpilles.

La flotte russe de la mer Noire a déjà perdu plusieurs engins après les attaques ukrainiennes. Selon des informations en provenance de Kiev, des bateaux similaires ont été attaqués par des drones maritimes en septembre. Un destroyer et un sous-marin ont été détruits lors d'une attaque contre un chantier naval à Sébastopol. Les images satellites ont confirmé les dégâts.

Drones navals

L’Ukraine ne possède pas sa propre marine, mais elle utilise des drones navals et des sous-marins. Elle tire des missiles vers la flotte russe de la mer Noire depuis le début du conflit.

Le quartier général de la flotte à Sébastopol a lui aussi été touché. Après les attaques, la Russie a déplacé une grande partie de sa flotte de Crimée vers le port de Novorossysk, une autre base plus à l’est.



Le groupe de réflexion basé aux Etats-Unis «Institute for the Study of War» (ISW) estime que la flotte russe a été affaiblie, mais pas détruite, par les récentes attaques ukrainiennes en Crimée.

«Les offensives contre un bâtiment de la flotte de la mer Noire affaiblissent son rôle de quartier général, mais n’ont pas vaincu la Russie en tant que force navale» ISW

