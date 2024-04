L'avancée des chars russes tourne au «massacre»

Une colonne de chars russes a été détruite par une pluie d'artillerie ukrainienne. Une victoire symbolique à l'heure où Kiev est mise sous pression sur le front. Les blogueurs militaires évoquent l'incompétence des commandants de Poutine.

Christoph Cöln / t-online

Les forces armées ukrainiennes se trouvent dans une situation difficile. L'armée manque de munitions, mais surtout de personnel. Les combattants stationnés au front sont épuisés – pour certains, cela fait des mois qu'ils attendent un peu de répit. Comme l'Occident ne fournit pas les aides militaires promises au rythme nécessaire, le président Volodymyr Zelensky a récemment annoncé qu'il faudra se retirer de certains secteurs du front si les choses continuent ainsi.

Malgré tout, les soldats ukrainiens parviennent de temps à autre à remporter un succès dans leur lutte contre l'agresseur russe. Ce fut le cas le samedi de Pâques sur le front près de la ville d'Avdiïvka. L'armée russe y a entrepris une avancée en direction de la localité d'Umanske. Des images montrent une colonne de 48 chars et véhicules blindés progressant sur une route de Tonenke à Umanske – selon les experts militaires, il s'agissait de l'une des plus grandes colonnes de ce type dans ce conflit jusqu'à présent.

Les images diffusées par l'Ukraine 👇 Vidéo: watson/25e brigade aéroportée ukrainienne

Mais l'attaque est stoppée net par l'artillerie ukrainienne. Les défenseurs mobilisent toutes leurs forces et transforment cette offensive russe en un désastre. Les assaillants sont repoussés par une combinaison d'artillerie, de missiles antichars, de mines et de drones. Douze chars et huit véhicules blindés du 6ᵉ régiment de la 90ᵉ division blindée russe sont immobilisés, leurs équipages tués, blessés ou en fuite.

La 25ᵉ brigade aéroportée ukrainienne a publié sur Telegram une photo de l’avancée russe, en rouge les blindés touchés. Image: 25ᵉ brigade aéroportée ukrainienne

Les commandants russes sous le feu des critiques

Le succès des défenseurs ukrainiens, qui ont détruit plus d'un tiers de la colonne blindée russe, suscite des moqueries en Ukraine. «Parfois, le degré de stupidité et d'imprévoyance est vraiment étonnant, ... Des douzaines de vies sont sacrifiées pour les ambitions d'un petit homme», peut-on lire sur le canal Telegram de la 25ᵉ brigade aéroportée ukrainienne. Un membre du corps des Marines ukrainiens (unité de reconnaissance aérienne) commente:

«C'est de la folie pure»

Le «petit homme» auquel la 25e brigade fait référence est bien entendu le maître du Kremlin, Vladimir Poutine. Il semble que lui et ses généraux font actuellement tout ce qu'ils peuvent pour exploiter les faiblesses structurelles de l'armée ukrainienne, comme son manque criant de matériel et de munition.

Toutefois, l'échec de l'attaque des forces armées russes montre deux choses:

Après avoir pris la ville d'Avdiïvka après des mois de combats, les troupes russes n'ont d'abord effectué que des incursions d'infanterie, probablement en raison des lourdes pertes humaines et matérielles subies. Elles sont désormais de nouveau en mesure d'attaquer avec des unités motorisées plus importantes. Cela indique que le ravitaillement russe a atteint la ligne de front dans la région de Donetsk. «massacre de chars» face aux lourdes pertes subies à Tonenke. Un blogueur militaire russe accuse les commandants russes d'incompétence tactique, affirmant qu'ils sont plus intéressés par leur propre carrière que par la vie de leurs soldats. L'attaque révèle que l'armée russe continue de manquer de finesse tactique. Le magazine Forbes qualifie même l'attaque deface aux lourdes pertes subies à Tonenke. Un blogueur militaire russe accuse les commandants russes, affirmant qu'ils sont plus intéressés par leur propre carrière que par la vie de leurs soldats.

Bombes larguées en Russie?

Selon un rapport du 1er avril du groupe de réflexion américain Institute for the study of war (ISW), les Russes n'ont réussi qu'à «progresser de manière marginale» dans la région d'Avdiïvka, malgré de nombreuses attaques, et la guerre sur le front au sud-ouest de Donetsk se limite actuellement à des «combats de position». Les Ukrainiens parviennent donc toujours à freiner l'avancée russe par des actions isolées. Toutefois, l'armée russe fait reculer lentement, mais sûrement les défenseurs plus loin dans le territoire ukrainien.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a souligné mardi que l'armée russe repoussait les «formations ukrainiennes vers l'ouest». Selon les médias russes, Choïgou a annoncé lors d'une réunion de commandants que les forces armées russes avaient conquis 403 kilomètres carrés de territoire depuis le Nouvel An et pris le contrôle de cinq villes et villages dans l'est de l'Ukraine en mars. Le président ukrainien Zelensky a contesté les déclarations de Choïgou.

Selon le portail d'opposition russe Astra, l'armée russe aurait à nouveau commis une grave erreur dans la région de Belgorod. Les forces de Poutine auraient ainsi largué, par erreur, le 1er avril deux bombes planantes FAB-500 au-dessus de la ville de Belgorod. Belgorod fait partie de la Russie. Selon Astra, ce serait la seizième fois au cours des deux dernières semaines que des bombes russes ont été larguées par erreur sur leur propre territoire.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci