Trump dit que Kiev «n'aurait jamais dû commencer» la guerre

Le président américain a implicitement accusé l'Ukraine d'avoir déclenché la guerre. «Vous auriez pu passer un accord», a-t-il notamment affirmé.

Ce mardi, le ministre russe des affaires étrangères a rencontré le secrétaire d'Etat américain à Riyad, lors de premiers entretiens de haut niveau entre les deux pays depuis l'invasion russe de l'Ukraine, il y trois ans.

Le retour au pouvoir de Donald Trump, qui a toujours affirmé pouvoir mettre fin au conflit, a donné une nouvelle impulsion à de potentielles négociations de paix. En appelant Vladimir Poutine pour envisager de régler directement avec lui une fin du conflit en Ukraine, la semaine passée, le président américain a provoqué un choc en Europe et en Ukraine. Volodymyr Zelensky a notamment dénoncé des pourparlers «sur l'Ukraine sans l'Ukraine».

«Vous avez été là depuis trois ans»

La réaction de Trump n'a pas tardé. «Aujourd'hui, j'ai entendu "oh nous n'étions pas invités". Et bien, vous avez été là depuis trois ans. Vous auriez dû y mettre un terme il y a trois ans», a-t-il affirmé. Selon le dirigeant américain, «cette affaire aurait pu être réglée très facilement». Et d'ajouter, à guise d'exemple:

«J'aurais pu conclure un accord pour l'Ukraine. Cela leur aurait donné presque tout le territoire, et aucune personne n'aurait été tuée, aucune ville n'aurait été démolie» Donald Trump

Donald Trump a également indiqué qu'il y a en Ukraine «un leadership qui a permis une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu».

«Vous n'auriez jamais dû commencer. Vous auriez pu passer un accord» Donald Trump

Faisant référence à Zelensky, Trump a déclaré: «Je l'aime bien personnellement, il est bien». Il ne s'agit toutefois pas de sympathie personnelle, mais de « faire le travail».

