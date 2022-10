Poutine est de plus en plus critiqué en Russie et c'est une stratégie du Kremlin

Pourquoi le pont de Crimée symbolise la haine entre Poutine et l'Ukraine

Construit en 2018 et touché par une explosion le 8 octobre, l'ouvrage constitue non seulement un objectif stratégique, mais aussi un symbole des velléités impérialistes de Poutine.

Les échos historiques sont parfois embarrassants. En mars 1943, Adolf Hitler ordonne l'édification d'un pont ferroviaire qui doit être réalisée en six mois pour chevaucher le détroit de Kertch, qui sépare la Russie de la Crimée (alors occupée par le Reich) et connecte la mer d'Azov à la mer Noire. Le Führer espère s'en servir pour acheminer et approvisionner ses troupes, pousser encore vers l'est et envahir le Caucase. Mais les Soviétiques bombardent le chantier, qui est abandonné en septembre 1943.