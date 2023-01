Des chars Abrams. Image: sda

L'Occident envoie ses monstres en Ukraine

Alors que les Américains se refusaient à livrer à l'Ukraine des chars de combat américains, le vent a tourné. Washington s'est résolu à accepter l'envoi de chars Abrams, tandis que l'Allemagne accepte de livrer des Leopard 2.

Renzo Ruf (Washington) et Hans jörg Friedrich Müller (Berlin) / ch media

Retournement de situation surprenant dans le conflit transatlantique sur les chars, qui a pesé lourd sur l'alliance occidentale ces jours-ci: Washington semble désormais prête à soutenir l'Ukraine en lui fournissant des chars de combat M1 Abrams — alors que le Pentagone avait refusé une telle livraison la semaine dernière en invoquant des complications logistiques et techniques.

En échange du M1 Abrams américain, le gouvernement allemand a apparemment renoncé à s'opposer à la livraison de chars de combat principaux Leopard 2 de fabrication allemande. Comme l'a rapporté, mardi soir, le quotidien allemand Der Spiegel, le gouvernement du chancelier Olaf Scholz souhaite livrer «au moins une compagnie de Leopard 2A6» à l'Ukraine.

Un peu plus tôt, le Wall Street Journal faisait état des projets de Washington en se référant à des sources gouvernementales anonymes. Le gouvernement du président Joe Biden étudierait ainsi la livraison d'un nombre «considérable» de chars Abrams, qui pèsent plus de 66 tonnes dans leur version la plus moderne.

Une décision est attendue dès les prochains jours, peut-on lire dans l'article rédigé par deux journalistes spécialistes des arcanes du Pentagone et généralement bien informés. Du côté du ministère de la Défense américain, c'est «no comment» pour l'instant.

D'âpres négociations

La semaine dernière, Joe Biden s'est encore longuement entretenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz. La Süddeutsche Zeitung et le Wall Street Journal ont affirmé que l'Allemand avait posé une condition: la livraison de chars Leopard, contre l'abandon d'un refus américain de livrer ses précieux (et puissants) chars Abrams.

En interne, Joe Biden semble avoir été confronté à l'opposition du ministère de la Défense. De hauts représentants du Pentagone ont déclaré, ces derniers jours, que l'Abrams n'était pas le char de combat idéal pour les forces armées ukrainiennes, prétextant une maintenance complexe du système d'armes et une consommation élevée de carburant. Les Abrams mettraient ainsi trop de temps pour pouvoir être utilisés sur le champ de bataille ukrainien.

Le char Abrams dans un clip de l'armée américaine 👇 Vidéo: YouTube/The U.S. Army

Pressions de toutes parts

L'Allemagne a également longtemps repoussé la décision d'autoriser ou non ses partenaires à livrer des chars Leopard à l'Ukraine. Ces tergiversations ne sont désormais plus possibles: alors que la Pologne a annoncé, ces derniers jours, vouloir demander une autorisation de livraison à Berlin, le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak a déclaré, mardi, que son pays avait formellement soumis une autorisation à la République fédérale.

Selon le Spiegel, qui cite des sources proches du pouvoir allemand, une demande correcte et complète de Varsovie serait parvenue à Berlin. Selon ce document, la Pologne souhaite livrer 14 chars Leopard 2. Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a promis un examen rapide de la demande.

Un refus de Berlin semblait de plus en plus risqué, face au mécontentement grandissant au sein de l'alliance occidentale. Le secrétaire général du FDP, Bijan Djir-Sarai, a ainsi déclaré qu'il serait favorable à une livraison rapide, à condition que celle-ci se fasse en étroite collaboration avec les alliés de l'Allemagne.

Une déclaration faite mardi par Pistorius laisse également penser que la demande polonaise pourrait être acceptée: il aurait expressément encouragé les pays partenaires disposant de Leopards à former des soldats ukrainiens à leur utilisation.

La Pologne possède environ 240 chars Leopard 2; l'ensemble des pays de l'UE et de l'Otan en possède plus de 2000. On ne sait toujours pas lesquels de ces pays pourraient envoyer des chars en Ukraine. Outre la Pologne, la Finlande a signalé ces derniers jours qu'elle était prête.

Le Leopard 2 dans un clip de l'armée allemande 👇 Vidéo: YouTube/Bundeswehr

En revanche, la République tchèque ne semble pas vouloir renoncer à ses Leopards: «Nous avons besoin de ces chars pour notre sécurité», a déclaré son premier ministre Petr Fiala mardi, après une rencontre avec Scholz. Le ministre polonais de la Défense Blaszczak a quant à lui appelé l'Allemagne à se joindre également à une coalition de pays fournisseurs. (aargauerzeitung.ch)