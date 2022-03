Une manifestante porte une robe faite de masques à gaz lors à Genève, le samedi 5 mars 2022. keystone

Des milliers de Suisses ont manifesté contre la guerre

Près de 3500 personnes se sont mobilisées samedi à Genève. A Zurich, les organisateurs estiment la participation à quelque 40 000 personnes.

Des milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes de Suisse contre la guerre en Ukraine.

A Genève, les manifestants se sont rassemblés à l'appel du Comité de solidarité avec le peuple ukrainien et des opposants russes à la guerre. «Genève soutient l'Ukraine», pouvait-on lire sur une banderole déployée au pied du Grand-Théâtre.

Des membres de la diaspora ukrainienne ont rappelé l'horreur du conflit avec son flot de réfugiés intérieurs mais aussi dans d'autres pays. Selon les derniers chiffres: 👇

Près de 1,37 million d'Ukrainiens ont quitté leur pays en dix jours.

Quelques 2000 personnes ont été tuées.

Conventions de Genève

La maire de la Ville de Genève a notamment demandé le respect du droit international humanitaire et des Conventions de Genève. Elle souligne:

«Depuis dix jours la situation est inconcevable et intolérable, au coeur de l'Europe et en 2022» Frédérique Perlier

Le député socialiste Sylvain Thévoz a appelé les autorités à:

Accueillir les réfugiés

Interdire l'atterrissage des jets des oligarques russes

Geler leurs avoirs

Le Groupement pour une Suisse sans armée a mis en garde contre le risque nucléaire tout en dénonçant le choix du réarmement global en Europe.

La marche s'est terminée à la place des Nations, face au siège européen de l'Organisation des Nations unies.

Accueillir les réfugiés

A Zurich, les participants ont défilé, souvent en silence, au centre-ville, sous le slogan «La paix maintenant». Ils ont exigé:

Un cessez-le-feu immédiat

Des négociations diplomatiques

Le retrait des troupes russes

Des mesures de désarmements et de contrôle de l'armement

Les syndicats, le PS et les Verts, notamment, avaient appelé à cette manifestation autorisée. Les organisateurs s'attendaient à ce qu'elle rassemble jusqu'à 20 000 personnes: selon eux, elles étaient plus de 40 000 lors du rassemblement final.

Vania Alleva, présidente du syndicat Unia, a exigé que les réfugiés de guerre soient accueillis en Suisse sans réserve, même s'ils proviennent d'autres guerres. L'auteur russe Mikhaïl Chichkine, installé à Zurich, a souligné que «la Russie n'est pas Poutine». Selon lui, Poutine déteste les Ukrainiens parce qu'ils ont choisi la voie de la démocratie.

Mattea Meyer, coprésidente du PS Suisse, a exigé que l'on coupe maintenant le «robinet d'argent à Poutine». Ce que cela signifie? Le conseiller national Balthasar Glättli (Verts/ZH) déclare:

«Tant que nous continuerons à acheter des matières premières à la Russie, nous n'aurons pas tout fait pour arrêter cette guerre» Mattea Meyer

Ambassadeur reconnaissant

A Berne, près de 1000 personnes se sont rassemblées dans l'après-midi sur la Place fédérale à l'appel de la Société ukrainienne en Suisse. Sous le slogan «Arrêtez la guerre de Poutine maintenant, demain il sera trop tard !», les manifestants ont tendu un long drapeau ukrainien à travers la Place fédérale.

L'ambassadeur ukrainien en Suisse a exprimé sa reconnaissance pour le large soutien apporté: «L'Ukraine n'est pas seule». Les ambassadeurs de Pologne et de Géorgie ont aussi pris la parole pour dire leur appui.

A Saint-Gall, quelque 1500 personnes ont marché pacifiquement à travers la ville. Le cortège était muni de nombreux drapeaux aux couleurs jaune et bleu et de banderoles sur lesquelles on pouvait lire: «Stop Poutine», «Liberté», «Paix pour l'Ukraine» ou «Refugees Welcome» («réfugiés bienvenus»).

Des milliers de manifestants sont également à nouveau descendus samedi dans les rues de grandes villes européennes, comme à Paris, où la foule s'est rassemblée sur la place de la République, Rome, Londres et Zagreb. (jug/ats)