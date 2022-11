Avant de partir, la Russie a détruit tout ce qui comptait à Kherson

L'opérateur national ukrainien Ukrenergo a fait savoir que la Russie a détruit des infrastructures énergétiques clés qui alimentent toute la rive droite de la région de Kherson et une partie importante de la région de Mykolaïv.

«Absolument toutes les installations importantes de la ville et de la région sont minées. Il n'y a pas d'électricité, pas de communication, pas d'Internet, pas de télévision à Kherson. Les occupants ont tout détruit eux-mêmes intentionnellement. C'est ce que signifie le drapeau russe: la dévastation totale.»

Des habitants de Kherson marchent devant des commerces fermés à cause de la guerre. Image: sda

Qu'est-ce que Moscou va faire des soldats qui ont quitté Kherson?

Plus de 30 000 militaires russes ont quitté le nord de la région de Kherson. Selon un analyste ukrainien, ils seront redéployés dans l'est de l'Ukraine. Une décision politique.

Les derniers soldats russes ont quitté le nord de la région de Kherson vendredi dernier. Au total, selon Moscou, plus de 30 000 soldats et près de 5000 unités d'armements et de véhicules militaires ont traversé le Dniepr pour se redéployer sur sa rive gauche, encore contrôlée par les occupants.