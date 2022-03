Le point sur l'Ukraine: Zelensky assure toujours détenir des zones clés

«Vous allez être libres» , a martelé le président, assurant que de l'armée à l'église, tout le monde faisait son possible pour aider le peuple ukrainien. Il a aussi remercié le président américain Joe Biden pour sa «nouvelle et efficace» aide.

BHL, Son-Forget, Kassovitz en Ukraine: flagrant délire narcissique

L'intello, le bourrin, l'émotif. Bernard Henri-Lévy à Odessa, Joachim Son-Forget à Kiev, Mathieu Kassovitz à Lviv. Les trois gentlemen de la guerre ont récemment exporté leur melon sous les projecteurs ukrainiens. Gros égos, petits zizis?

En Ukraine, on trouve des larmes, des tanks, des morts et des starlettes. Françaises, les starlettes. Le philosophe Bernard Henri-Lévy, le député franco-suisse pro-Zemmour Joachim Son-Forget et le cinéaste Mathieu Kassovitz ont récemment mis les pieds dans le conflit et dans le plat. L'un à Odessa, l'autre à Kiev et le dernier à Lviv. Trois itinéraires, mais la même appétence pour s'imposer là où les regards sont braqués. La pandémie (par exemple) hier, la guerre en Ukraine aujourd'hui. Comme des chatons à la poursuite de la lumière.