Kiev met aux enchères le yacht du «plus grand traître d'Ukraine»

Le méga yacht russe de l'oligarque russe Viktor Medvedtchouk a été saisi en Croatie. Image: imago

L'Ukraine veut remplir les caisses de l’Etat en mettant aux enchères le mégayacht d'un oligarque russe. Elle espère que d'autres suivront.



Camilla Kohrs / t-online

L'Ukraine vend aux enchères un yacht de luxe saisi dans le cadre des sanctions de l'UE contre la Russie. La société néerlandaise Troostwijk Auctions a été chargée de gérer la vente aux enchères du «MY Royal Romance». Les recettes devraient être reversées à l'Etat ukrainien.



Le yacht de 92 mètres de long appartenait à l'ancien homme politique ukrainien et oligarque russe Viktor Medvedtchouk. Il est un proche du président russe Vladimir Poutine, le chef du Kremlin est même le parrain de la fille de Medvedtchouk. Les services secrets ukrainiens estiment que la Russie prévoyait d'installer Medvedtchouk comme nouveau président après l'invasion de l'Ukraine en février 2022. L'homme politique, qualifié du «plus grand traître d'Ukraine», né en Sibérie, avait été déchu de sa nationalité ukrainienne en 2023.



Un prix d'achat à 214 millions

Medvedtchouk avait acheté le yacht en 2014 pour 214 millions d'euros. Il a été confisqué en mars 2022 par les autorités croates dans la ville portuaire de Rijeka, après que Medvedtchouk ait été sanctionné par l'Occident. Un tribunal a ensuite transféré le yacht à l'autorité ukrainienne de récupération et de gestion des biens.



Medvedtchouk a été accusé de trahison en Ukraine en 2021 et a été placé en résidence surveillée début 2022. Le jour de l'invasion russe, Medvedtchouk s'est enfui et est entré dans la clandestinité, les services secrets intérieurs ukrainiens l'ont arrêté en avril 2022. En septembre, l'Ukraine l'a échangé contre 200 prisonniers de guerre ukrainiens. Medvedtchouk se trouve désormais à Moscou avec sa famille. L'homme politique, né en Russie, a été déchu de sa nationalité ukrainienne en 2023.



Ce n'est que récemment que l'on a appris que Medvedtchouk serait le financier du portail «Voice of Europe» - un réseau de propagande basé à Prague, la capitale tchèque. Les services secrets tchèques l'ont démantelé fin mars et ont découvert que des hommes politiques européens, dont le politicien de l'AfD Petr Bystron, avaient reçu de l'argent via ce réseau.



L'Ukraine espère réaliser d'autres ventes



La vente aux enchères de biens de luxe confisqués s'avère généralement compliquée. Beaucoup de ces biens sont «gelés» et ne sont pas saisis.



L'Ukraine espère désormais que la chute du yacht de Medvedtchouk marquera un tournant. L'autorité ukrainienne de récupération et de gestion des biens a notamment fait savoir que la vente du yacht n'est pas seulement «symbolique», mais:

«peut constituer une première impulsion et une démonstration pour l'ensemble de la communauté que les biens des traîtres à l'Ukraine sont utilisés pour le bien de l'Ukraine.»

La date et le lieu de la vente aux enchères, ainsi que le prix attendu, ne sont pas encore connus.



Traduit et adapté par Lara Lack