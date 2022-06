Le Panzerhaubitze 2000 est arrivé en Ukraine pour repousser les Russes

L'Allemagne a tenu sa promesse et a livré des obusiers blindés ultra-modernes en Ukraine. Ils sont là pour aider à repousser les Russes dans le Donbass.

Cela fait depuis mai que les Ukrainiens les attendent et ils sont arrivés. L'Allemagne a tenu sa promesse et livré des obusiers blindés à l'Ukraine. Leur petit nom? Panzerhaubitze 2000. Dans un tweet, le ministre de la Défense ukrainien, Oleksij Resnikow, a salué la venue de ces armes essentielles pour contrer les Russes et leur puissante artillerie dans le Donbass.

Il fait «enfin partie de l'arsenal d'obusiers de 155 millimètres de l'artillerie ukrainienne», explique le ministre. L'arme sera désormais utilisée par les artilleurs ukrainiens pour «apporter de la chaleur sur le champ de bataille».

Le Panzerhaubitze 2000 fait partie des systèmes d'artillerie les plus modernes du monde. La question qui se pose est maintenant de savoir s'il sera efficace contre l'armée russe. Vous trouverez des éléments de réponse ici. 👇

Début mai, la ministre de la Défense allemande, Christine Lambrecht, avait annoncé la livraison de sept obusiers blindés 2000 provenant des stocks de l'armée allemande. Les Pays-Bas devaient fournir cinq autres exemplaires. (jah)