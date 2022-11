Moscou persiste et signe son retrait de Kherson: le point sur la nuit

«Il y a bien plus de 100 000 soldats russes tués et blessés. Même chose probablement du côté ukrainien. Il doit y avoir une reconnaissance mutuelle que la victoire militaire n'est probablement pas, au sens propre du terme, réalisable par des moyens militaires. Il existe une fenêtre d'opportunité pour la négociation.»

Dans le Donbass, la Russie essaye depuis plusieurs semaines de prendre la ville de Bakhmout, qui comptait 70'000 habitants avant l'invasion. «C'est devenu plus compliqué ces trois derniers jours», observe auprès de l'AFP Vitaly, un soldat ukrainien de 26 ans. «Les Russes poussent de plus en plus, même si nos hommes tiennent leurs positions», affirme-t-il depuis Bakhmout.

A la mi-journée, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, avait annoncé que ses forces avaient avancé mercredi de 7 km, prenant le contrôle de six localités dans la direction de Petropavlivka-Novoraïsk« et repris également »six localités dans la direction de Pervomaïske-Kherson".

«Notre adversaire, c'est le temps», 5 militantes de la COP 27 se confient

Les activistes du climat réunis à Charm el-Cheikh demandent plus d'engagements de la part des hautes instances politiques. Voici leurs différentes perspectives sur les problèmes majeurs.

Jusqu'au 18 novembre, les dirigeants du monde entier se rassemblent autour du thème de l'écologie en Égypte. Des délégations de près de 200 pays négocient sur les moyens de sortir de la crise climatique et des milliers d'activistes de toutes les régions du monde les observent d'un œil critique - certains sont sur place, la plupart suivent le sommet à distance. Les défenseurs du climat réclament des mesures plus rapides et plus efficaces.