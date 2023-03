130 attaques russes en 24 heures à Bakhmout: le point sur la nuit

Washington a inclus dans cette aide des munitions, notamment pour le système de roquettes Himars, que les forces ukrainiennes ont utilisé avec un effet dévastateur sur les troupes et lignes logistiques russes. (ats/jch)

Le maire en exil de la ville d'Energodar, où est située la centrale, a affirmé que cette dernière était désormais à l'arrêt et avait été transformée de facto en «base militaire» où s'abritent les forces russes.

Le président ukrainien a dénoncé «la prise en otage» de la centrale, la plus grande d'Europe, et appelé l'Occident à sanctionner l'industrie nucléaire russe.

Samedi, le chef du gouvernement ukrainien est également revenu sur la situation à la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, un an après sa capture par les forces russes.

La cité est devenue un symbole, car elle est au cœur des combats entre Russes et Ukrainiens depuis des mois. Par ailleurs, le groupe paramilitaire Wagner avait assuré vendredi avoir «pratiquement encerclé» la ville.

Dans son compte-rendu quotidien, l'Etat-major ukrainien a affirmé que «plus de 130 attaques ennemies» avaient été repoussées lors des dernières 24 heures, dans plusieurs secteurs du front, notamment à Koupiansk, Lyman, Bakhmout et Avdiïvka.

Les troupes russes poursuivent leurs efforts pour encercler la ville-symbole de Bakhmout, épicentre de la guerre dans l'est de l'Ukraine, a indiqué dimanche l'armée ukrainienne, assurant toutefois avoir repoussé de nouvelles attaques.

Cette Ukrainienne a fui l'enfer et aide désormais les siens

Après un an de guerre en Ukraine, près de 14 millions de personnes ont été forcées de fuir le pays. Liuba Mirsa est l'une d'entre elles. Réfugiée en Moldavie et engagée par Helvetas, elle aide désormais ses concitoyens en fuite. Interview.

Le 24 février 2022, l'Ukraine se réveillait au son des explosions et des sirènes antiaériennes: les troupes russes marchaient sur le pays. Les médias, watson en tête, ont beaucoup parlé des chars, missiles Himars et Javelin et autres affaires diplomatiques. Mais la guerre, c'est avant tout les gens du quotidien qu'elle touche. Des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, ont tout perdu.