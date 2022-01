Le doyen de l'humanité est mort trois semaines avant ses 113 ans

En raison de sa petite taille, cet Espagnol d'1m50, né à Puente Castro le 11 février 1909, n'avait pas été appelé au combat en 1936 durant la guerre civile espagnole et avait pu monter une prospère entreprise de chaussures. Il a eu sept enfants, 14 petits-enfants et 22 arrière-petits-enfants.

Il avait été déclaré l'homme vivant le plus âgé du monde à l'âge de 112 ans et 211 jours et devait fêter son 113e anniversaire le mois prochain. Paix à son âme.

Aux Etats-Unis, Netflix va douiller plus sans rien offrir de plus

Le géant du streaming augmente encore ses prix de quelques dollars pour les clients américains et canadiens, alors qu'il n'apporte rien de nouveau à son offre. Oops.

Pour Netflix, qui compte environ 75 millions de clients aux Etats-Unis, le fait d'augmenter ses tarifs de 1,50 dollar (1,40 franc) de plus par mois équivaut à 1,35 milliard de dollars de nouveaux revenus annuels. Et tout cela, sans pour autant apporter une nouvelle valeur ajoutée à ses clients. C'est un excellent modèle économique: plus d'argent, à travail égal! Aucune information n'a encore filtré sur des mesures similaires en Suisse et en Europe.