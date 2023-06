Des inondations font au moins 42 morts en Haïti

Les fortes pluies du week-end dernier ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans plusieurs régions du pays. Le dernier bilan fait état de 42 victimes.

Au moins 42 personnes ont déjà trouvé la mort dans les inondations en Haïti, a indiqué lundi l'Agence nationale de protection civile. Onze personnes sont toujours portées disparues et 85 autres ont été blessées.

La région autour de Port-au-Prince a été particulièrement touchée. Keystone

Les fortes pluies du week-end dernier ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans plusieurs régions du pays, rendant inhabitables quelque 13 000 logements. La région autour de la capitale Port-au-Prince a été particulièrement touchée. Dix-neuf personnes ont perdu la vie dans la ville côtière de Léogâne, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la capitale.

Haïti est le pays le plus pauvre du continent américain et a déjà été victime de plusieurs catastrophes naturelles graves ces dernières années dont la plus meurtrière a été le tremblement de terre de 2010, qui a engendré plus de 200 000 morts. La déforestation pour la production de charbon de bois rend le pays plus vulnérable aux glissements de terrain. (ats)