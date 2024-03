Le gouvernement décrète l'état d'urgence et un couvre-feu

Le gouvernement a dénoncé les «déchaînements de criminels lourdement armés voulant à tout prix libérer des personnes gardées, notamment pour des faits de kidnapping, de meurtres et d'autres infractions graves». La Police nationale «mettra tout en oeuvre pour traquer les prisonniers en fuite, arrêter les responsables de ces actes criminels et leurs complices», a assuré le gouvernement.

Le couvre-feu a été annoncé «en raison de la dégradation sécuritaire», notamment à Port-au-Prince, «caractérisée par des actes criminels de plus en plus violents perpétrés par les gangs armés», ainsi qu'en tenant compte de «l'évasion de prisonniers dangereux», actions mettant «en péril la sécurité nationale» selon le gouvernement.

Le ministre de l'Economie et des Finances de Haïti, Patrick Michel Boisvert, a signé le document en tant que Premier ministre par intérim. Le Premier ministre Ariel Henry était en déplacement au Kenya la semaine dernière, où Port-au-Prince et Nairobi ont signé un accord pour l'envoi de policiers kényans dans l'île.

«Le Gouvernement de la République, se référant à l'arrêté du 3 mars 2024 déclarant l'état d'urgence sur toute l'étendue du département de l'Ouest pour une période de 72 heures renouvelable», département dont fait partie la capitale, «décrète un couvre-feu sur tout ce territoire» entre 18h00 et 05h00 locales lundi, mardi et mercredi, ainsi que dimanche de 20h00 locales à 05h00, indique un communiqué du gouvernement.

«On va gagner»: 6 Ukrainiens racontent leur vie à Kharkiv

La vie est dure en Ukraine. Après deux ans de guerre, l'économie est au plus bas, de nombreuses personnes sont au chômage et ont perdu leur maison. Six Ukrainiens et Ukrainiennes racontent comment le soutien de la Suisse leur a permis d'avoir de nouvelles perspectives.

Depuis deux ans, l'Ukraine se défend contre la guerre d'invasion russe. Les victimes sont nombreuses: selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, 10 382 Ukrainiens non membres de l'armée ont perdu la vie jusqu'à présent. Beaucoup plus de personnes ont été blessées, des villes entières ont été rasées.