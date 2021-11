Vous vous êtes peut-être fait hacker par un pirate baptisé «Dieu»

Le dernier né des réseaux sociaux, Clubhouse, aurait été la cible d'un hacker qui se surnomme «Dieu». Et c'est un Suisse qui a découvert l'affaire. Au total, 3,8 milliards de données personnelles seraient concernées et s'apprêteraient à être revendues sur le dark web. Vraiment?

Il est suisse, c'est un chercheur en cybersécurité établi à Zurich et c'est lui qui a dévoilé en premier l'affaire sur Twitter ce week-end:

Le réseau social Clubhouse, né en mars 2020 et spécialisé dans la conversation audio, aurait été victime d'une piraterie de grande envergure: 3,8 milliards de numéros de téléphone seraient tombés entre de mauvaises mains. Des numéros de portable, mais également des fixes et, plus grave: les données de personnes de contact qui ne sont pas …