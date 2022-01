J.K. Rowling, accusée d'avoir assimilé les gobelins aux caricatures des juifs, faites dans le livre Les Protocoles des Sages de Sion. Image: Keystone

Antisémite, transphobe: J. K. Rowling attaquée de toutes parts

Les critiques s'accumulent contre la célèbre auteur de la saga Harry Potter. Ce mercredi une école à son nom a été débaptisée. Voici ce qu'on lui reproche.

Ce mercedi, une école anglaise, qui avait donné le nom de J.K. Rowling, connue pour sa célèbre saga Harry Potter, à l'un de ses bâtiments, en son hommage, l’a retiré au vu de ses «opinions sur les personnes trans», rapporte la BBC. Le bâtiment a alors été renommé en «Holmes», en hommage à l'athlète britannique Kelly Holmes.

Stephen Mansell, le directeur de l’école, a déclaré qu'il souhaitait «une communauté scolaire dynamique, inclusive et démocratique, où nous encourageons les élèves à devenir des citoyens indépendants et confiants». Il ajoute:

«A l’automne 2021, nous avons revu et renommé l’un des bâtiments de l’école suite à de nombreuses demandes d’élèves et du personnel, ainsi qu’à un vote de l’ensemble de l’école»

Tout a commencé par un tweet jugé transphobe

En 2020, J.K. Rowling avait posté sur Twitter un article qui mentionnait les «personnes qui ont leurs règles». Elle avait réagi en commentant: «Je suis sûre qu’on devait avoir un mot pour ces gens. Que quelqu’un m’aide. Feum? Famme? Feemm?». Elle s’était ainsi fait réprimander par des internautes, qui lui ont mentionné que certains hommes transgenres pouvaient avoir leurs règles, et que des femmes transgenres non.

Depuis, elle est victime de diverses attaques par des militants pour les droits des transgenres. Elle a également déclaré, en novembre, recevoir des menaces de mort. La romancière s'est exprimée sur Twitter:

«J'ai maintenant reçu tellement de menaces de mort que je pourrais en tapisser la maison, et je n'ai pas cessé de m'exprimer»

Au Royaume-Uni, la condition des personnes trans est au cœur de nombreuses polémiques, ces dernières années. D’une part, avec des activistes qui se battent pour leurs droits, et d'autre part, divers intellectuels, auteurs et professeurs, notamment féministes, accusés de transphobie, se disant victimes de la «cancel culture». On en parlait dans cet article 👉 J.K. Rowling menacée de mort à cause d'un tweet jugé transphobe.

En décembre, elle a été accusée d'être antisémite

Mais ce n'est pas tout, le mois dernier J.K. Rowling avait été accusée d'avoir recouru à des portraits antisémites au sein de ses films, dans une vidéo parue le 16 décembre 2021 sur Youtube. C'est Jon Stewart, un animateur de télévision américain, âgé de 59 ans, qui a l'impression que les gobelins de la fameuse banque Gringotts ressemblent de trop près à une représentation caricaturale des Juifs.

En effet, le comédien, lui-même juif, a dénoncé dans son podcast, publié sur Apple TV, des similitudes entre les gardiens de Gringotts et les caricatures des Juifs faites dans le livre Les Protocoles des Sages de Sion. Un ouvrage qu'Adolf Hitler mentionne notamment dans Mein Kampf.

Voici ce que l'humoriste a révélé dans The Problem with Jon Stewart, une série télévisée d'actualité américaine, diffusée en continu tard dans la nuit, animée par Jon Stewart, sur Apple TV+:

«Voici comment vous savez que les Juifs en sont toujours au même point. Lorsque je demande aux gens s’ils ont vu un film Harry Potter, ils me répondent qu’ils adorent la franchise. Alors je leur parle de la banque Gringotts, qu’ils aiment aussi. Et je leur demande s’ils savent qui sont ceux qui dirigent la banque. Ils sont interloqués et je leur réponds des Juifs». Jon Stewart

Jon Stewart est sidéré que personne n’ait fait le rapprochement depuis la sortie du premier film, en 2001. Il a ajouté, sur un ton dérisoire, être surpris que J.K. Rowling soit parvenue à imaginer un monde rempli d’animaux fantastiques, mais qu’elle se soit orientée vers «des Juifs pour diriger la putain de banque souterraine».

La célèbre auteur n’a pas encore répondu à ces accusations, qui viennent s’ajouter aux reproches quant à ses propos sur les femmes transgenres.