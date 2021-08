International

Harry Windsor

Meghan fête ses 40 ans et mobilise ses amis people pour une bonne cause



Image: twitter / archewell

L'épouse du Prince Harry fête ses 40 ans à sa manière. En lançant une initiative de soutien envers les femmes ayant perdu leur emploi à cause de la pandémie.

Meghan Markle, la duchesse de Sussex, a marqué mercredi son 40e anniversaire avec une vidéo. Elle y demande à ses amis d'aider les femmes à reprendre le travail après la pandémie.

Dans la courte vidéo, on peut voir l'ancienne actrice et épouse du prince Harry plaisanter avec la comédienne Melissa McCarthy, deux mois après avoir accouché de son deuxième enfant, Lilibet.

«Parce que je fête mes 40 ans, je demande à 40 amis de donner 40 minutes de leur temps pour aider à guider une femme qui se prépare à retourner sur le marché du travail. Je pense que si nous le faisons tous, et que nous consacrons 40 minutes à un geste de ce genre, cela provoquera un effet d'entraînement. Des millions de personnes à travers le monde ont perdu leur emploi en raison de la pandémie de Covid-19»

Dans la vidéo, on peut voir à un moment le prince Harry jongler. Le couple habite désormais une région huppée de Californie, près de certaines des célébrités américaines les plus riches.

Elles font partie de la liste des 40 amies de Meghan

Beyoncé (artiste)

Adele (artiste)

Amanda Gorman (poète)

Hilary Clinton (femme politique)

Gloria Steinem (féministe, activiste)

Sarah Paulson (actrice)

Melissa McCarthy (actrice)

Sophie Grégoire Trudeau (Première dame du Canada)

Stella McCartney (styliste de mode)

Et bien d'autres encore.

Les projets s'enchaînent pour Meghan et Harry

Après avoir annoncé qu'ils quittaient la famille royale britannique, Harry et Meghan avaient accordé en mars de cette année un entretien choc à l'animatrice de télévision Oprah Winfrey. Depuis, le prince Harry a annoncé qu'il publierait fin 2022 des mémoires retraçant ses «erreurs» et les «leçons qu'il a apprises», selon sa maison d'édition.

Et la fondation Archewell, gérée par Harry et Meghan Markle, a annoncé que cette dernière produirait pour Netflix une série animée pour encourager les jeunes filles à s'émanciper, inspirée de personnages féminins qui ont marqué l'Histoire. Ils ont aussi signé de lucratifs partenariats avec les plateformes Netflix et Spotify. (ats/jch)

