Voici comment désactiver le pistage sur votre iPhone

Depuis lundi 26 avril, les utilisateurs d'Apple peuvent contrôler le partage de leurs données. Pour ce faire, quelques clics suffisent. Suivez la guide!​

Apple l'a dit et redit. Une nouvelle mise à jour permet aux utilisateurs d'Iphone de dire «non» au pistage publicitaire. Une nouveauté rendue possible grâce à l'outil de confidentialité «App Tracking Transparency». Voici les quelques étapes à franchir pour être sûre de ne pas être pistés. (Rassurez-vous, c'est tout simple.)

La version light

Lorsque vous ouvrez certaines applications, vous serez accueilli désormais par une fenêtre pop-up. Celle-ci vous demandera si vous êtes d'accord ou nons que vos données soient utilisées à des fins publicitaires. Vous pourrez alors choisir entre deux possibilités (on vous avait que c'était tout simple):

Refuser Autoriser

Avec cette nouvelle mise à jour, l«’IDentifier For Advertisers» (IDFA) qui construit un profil personnalisé dans le but de servir de la publicité ciblée, n'est plus activée par défaut. Désormais, c'est vous le patron!

Interdire totalement le suivi

Si cette démarche ne vous suffit pas, il est aussi possible d'interdire le suivi pour toutes vos applications. Pour cela, rien de plus simple. Depuis votre Ipad ou Iphone:

Rendez-vous dans l'application «Réglages» Sélectionnez la catégorie «Confidentialité» Sélectionnez l'onglet «Suivi» Basculez sur «off» l'interrupteur permettant d’autoriser «les demandes de suivi des apps».

Désormais, plus aucune application ne sera autorisée à utiliser votre profil publicitaire. Mais attention, cela ne signifie pas que les pubs vont disparaître. Elles ne seront simplement plus personnalisées.

Si vous voulez aller plus loin

Il est aussi possible de désactiver d’autres paramètres pour limiter le suivi publicitaire, en dehors de l'Apple store. Pour cela:

Rendez-vous dans l'application «Réglages» Sélectionnez la catégorie «Confidentialité» Cliquez sur «Publicité Apple» Désactivez l'onglet «Publicités personnalisées»

Cela aura pour effet de «limiter la capacité d’Apple à vous proposer des publicités pertinentes», mais «ne réduira cependant pas le nombre de publicités que vous recevrez» prévient le constructeur.

Et voilà, fini les excuses pour ne pas protéger (du mieux possible) vos données!

