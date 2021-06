International

High-Tech

Air Tag: votre téléphone vous aide à trouver vos clefs ou quelqu'un



Et si votre téléphone vous aidait à trouver vos clefs, votre chien ou quelqu'un?

Ne plus avoir à rechercher ses affaires ou son animal de compagnie pendant des heures: les balises numériques constituent une aide précieuse indéniable, mais se révèlent aussi être un moyen conséquent pour réaliser des abus.

Souvent de forme ronde et de la taille d'une pièce de monnaie, ces petits accessoires en plastique doivent tout d'abord être appairés avec un téléphone portable, puis ils peuvent être reliés à distance à un porte-clefs, un sac, ou une valise, entre autres. Il est ensuite possible, via une application sur smartphone, de faire sonner ces balises.

Les balises numériques ne servent pas qu'à retrouver ce qui a été perdu. Ces véritables mouchards possèdent aussi un mode dans lequel il est possible de prévenir les propriétaires d'animaux de compagnie lorsque ces derniers sont trop éloignés d'un endroit clé. Comme une sorte de clôture numérique, la balise émet un signal pouvant être reçu par le propriétaire via internet.

Suivre quelqu'un à son insu

Prudence cependant. Cette fonctionnalité de recherche peut dans certains cas donner lieu à des abus. Une personne pourrait par exemple cacher l'un de ces mini traqueurs sur une autre afin de la suivre à distance, à son insu.

Autre élément non-négligeable, pour localiser de manière fiable, il est nécessaire de tenir compte de la distance de portée de traque. La géolocalisation est limitée à maximum 50 mètres. A titre de comparaison, la batterie amovible intégrée à ces balises numériques, du type piles boutons utilisées pour les clefs de voitures par exemple, dispose elle d'une autonomie de plusieurs mois.

Deux acteurs de poids sont récemment devenus des précurseurs de la tendance. Samsung et Apple ont en effet lancé la commercialisation de leurs propres balises numériques respectivement appelés «Smart Tag» et «Air Tag» et offrent ces différentes fonctionnalités. (ats/mndl)

Tracer quelqu'un en Suisse, illégal ou pas? En Suisse, la constitution dit que la surveillance de personnes qui n'ont pas donné leur consentement est «illicite» et constitue «une violation des droits de la personnalité des personnes concernées.» Bref, l'activité est à éviter. edoeb.admin.ch

Et toi, tu pèses combien en CO2?