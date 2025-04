La Hongrie fait une grosse annonce en pleine visite de Netanyahou

de Maurizio Minetti et Remo Hess, bruxelles

Fondée en 2002, la Cour pénale internationale a pour mission de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves commis dans le monde, lorsque les pays n'ont pas la volonté ou la capacité de le faire eux-mêmes. Elle compte aujourd'hui 125 Etats membres ayant ratifié le statut de Rome, son traité fondateur, dont la Suisse.

A ce jour, seuls deux Etats ont claqué la porte: le Burundi et les Philippines.

La Hongrie a bien signé en 1999 le Statut de Rome, traité fondateur de la CPI, ratifié deux ans plus tard, au cours du premier mandat de Viktor Orban. Mais elle n'a pas validé la convention associée pour des raisons de constitutionnalité et affirme donc ne pas être obligée de se conformer aux décisions de la Cour internationale.

La juridiction a rappelé «l'obligation légale» de Budapest et sa «responsabilité envers les autres Etats parties» pour exécuter les décisions. «En cas d'inquiétudes sur leur coopération avec la Cour, les Etats peuvent la consulter», souligne son porte-parole Fadi El Abdallah. «Mais il ne leur appartient pas de déterminer unilatéralement le bien-fondé des décisions juridiques de la CPI».

La Cour basée à La Haye s'est refusée à tout commentaire. Le retrait d'un Etat ne prend effet qu'un an après le dépôt officiel du dossier auprès du secrétariat général de l'ONU.

Budapest a dénoncé à plusieurs reprises une institution jugée «politiquement biaisée». Elle a décidé de franchir le pas dans le sillage de Donald Trump, qui a imposé en février des sanctions à la Cour pour ce qu'il a qualifié d'«actions illégitimes et sans fondement visant l'Amérique et notre proche allié Israël».

Netanyahou brave son mandat d'arrêt et voyage en Europe

