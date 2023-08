La Suissesse a passé les derniers jours à soutenir ses amis et connaissances, et à organiser l'aide. «Nous avons créé une page de dons et j'ai pratiquement vidé ma maison», raconte-t-elle. Vêtements, couvertures, matelas pneumatiques, biberons – au total, elle a apporté une quinzaine de grands sacs dans les différents abris d'urgence.

Mercredi matin, Blake Moore a quitté Kihei en bateau pour se rendre dans la zone sinistrée afin d'apporter de l'eau, de la nourriture et d'autres articles de secours. «Mais il n'a pas été autorisé à aller jusqu'à la côte, car il y a encore des corps dans l'eau», explique Kim. Pendant les incendies, de nombreuses personnes se sont réfugiées dans la mer, en désespoir de cause.

L'île de Maui a été ravagée ces derniers jours par des incendies de forêt qui, selon les médias américains, sont considérés comme les plus graves de l'histoire des Etats-Unis . Selon les autorités, près de cent morts ont été retrouvés jusqu'à présent. La région autour de la ville de Lahaina, au nord-ouest de l'île, a été la plus durement touchée.

Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué

Un magasin de la chaine Penny a dû être évacué en Autriche. La raison? La suspicion de la présence d'une araignée-banane: elle est considérée comme la plus dangereuse au monde et provoque notamment des érections très longues et douloureuses, puis la mort.

C'est probablement le pire cauchemar des personnes qui ont peur des araignées: tomber sur une araignée géante (et venimeuse!) en fouillant dans le bac à bananes du supermarché. Car si la plupart des spécimens locaux sont relativement petits et inoffensifs, les araignées trouvées dans les caisses de bananes sont souvent bien plus grandes, plus poilues et plus effrayantes. Elles proviennent souvent des continents africain ou sud-américain, où elles atterrissent par inadvertance dans les cartons lors de la récolte des bananes.