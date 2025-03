Un incendie ravage une discothèque en Macédoine du Nord

Un incendie a frappé une discothèque à Kocani, dans l'est de la Macédoine du Nord, dans la nuit de samedi à dimanche, faisant au moins 50 victimes. Les autorités locales poursuivent leurs enquêtes pour déterminer les causes de cette tragédie.

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans une discothèque de l'est de la Macédoine du Nord. Plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie, a rapporté l'agence officielle MIA.

«Au moins 50 personnes sont mortes dans une discothèque à Kocani», à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale Skopje, où «environ 1500 personnes assistaient à un concert», a indiqué MIA, en citant le ministère de l'Intérieur. L'AFP n'a pas pu confirmer dans l'immédiat cette information auprès des autorités.

Selon l'agence, l'incendie a ravagé la discothèque «Pulse» de cette ville d'environ 30 000 habitants, lors du concert de DNK, un groupe de hip-hop très populaire dans le pays. Le public venu assister au concert, qui a commencé à minuit, était composé surtout de jeunes, selon la même source.

Selon le site d'information SDK, l'incendie s'est déclaré vers 03h00 du matin. SDK affirme aussi que «plus de 100 jeunes ont été blessés», en citant la Direction de la protection et des secours et le Centre de gestion des crises. Les blessés ont été transportés vers les hôpitaux de Kocani et Stip, à 30 km au sud de Kocani.

L'incendie a vraisemblablement été provoqué par l'utilisation d'engins pyrotechnique, selon certains médias. (tib/ats)