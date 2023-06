Accident de train: au moins 28 morts et 300 blessés

Le plus gros problème de Joe Biden (et ce n'est pas son âge)

Macron remercie Poutine

Le président de la République muscle sa ligne: Vladimir Poutine a «réveillé» l’Otan «avec le pire des électrochocs», «l'opération spéciale est un échec» et «l’Ukraine ne sera pas conquise». Bomber le torse était sans doute la meilleure réponse à offrir, lui qui ne voulait surtout pas «humilier la Russie».

En ce moment, Emmanuel Macron est décidément plus doué à l'international que face à ses concitoyens. Mercredi, c'est avec un verbe ferme et étonnamment neuf que le président de la République a donné une petite tape sournoise dans le dos du maître du Kremlin. A l'occasion du forum Globsec en Slovaquie (dédié à la sécurité en Europe de l'Est et du Nord), le torse du locataire de l'Elysée s'est bombé: Vladimir Poutine a «réveillé l'Otan», avec le pire des «électrochocs».