127 personnes disparaissent en Inde à cause du cyclone

Après le Covid, Wuhan doit faire face à des tornades: 12 morts

Deux tornades ont fait au moins 12 morts et plus de 400 blessés après leur passage dans le centre et l'est de la Chine, ont indiqué samedi les autorités locales.

Des vents violents ont balayé vendredi soir la métropole de Wuhan, située dans le centre du pays et un temps berceau de la pandémie de coronavirus.

Ils ont fait huit morts et 280 blessés, ont indiqué lors d'une conférence de presse les autorités de la province du Hubei, dont Wuhan est la capitale.

Les vents ont soufflé jusqu'à 260km/h et fait d'importants dégâts, selon les autorités.

Des rafales telles que deux grues de construction ont été endommagées, l'une d'elle s'effondrant sur un chantier.

Outre …