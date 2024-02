Les touristes devront payer une nouvelle taxe pour séjourner sur cette île

Près de 4,8 millions de touristes ont visité Bali entre janvier et novembre de l'année dernière, selon les chiffres officiels, alors que le secteur touristique de l'île, qui a beaucoup souffert de la pandémie de Covid-19 en raison de la fermeture des frontières, continue à se remettre.

Les frais devront être payés en ligne via le portail Love Bali et s'appliqueront aux touristes étrangers arrivant sur l'«île des Dieux» depuis l'étranger ou depuis d'autres régions d'Indonésie, selon un communiqué de presse. La taxe ne s'appliquera pas en revanche aux touristes indonésiens.

«Ce prélèvement vise à protéger la culture et l'environnement à Bali»

Bali imposera désormais aux touristes étrangers une taxe de 150 000 roupies (8,50 francs) destinée à préserver la culture et l'environnement.

