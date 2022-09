Oops: en Slovénie, une famille incinère le mauvais mort

Deux jours plus tard, l'un d'entre eux est mort et c'est la mauvaise famille qui a été informée. Après le contrôle médico-légal obligatoire, elle a organisé l'incinération de son corps et des funérailles.

50 milliards de m3 de gaz par an: le futur accord entre la Russie et la Chine

Poutine et Xi: l'aveugle et le boiteux

Biden et Macron prendront le bus: les Anglais ne rigolent pas avec les obsèques

Entre la prestigieuse liste d'invités et les épineuses questions de sécurité, vous vous en doutez: la mise en place d'obsèques comme celles d'Elizabeth II relève du casse-tête. Voici les règles établies par les autorités britanniques.

Pas facile, l'organisation de funérailles d'ampleur mondiale. En particulier quand plus de 500 dignitaires et chefs d'Etat étrangers sont attendus. Une véritable prise de tête organisationnelle que subissent cette semaine le gouvernement britannique et Buckingham Palace avec (plus ou moins) de flegme. Pour se faciliter la tâche, le Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCDO) a donc fait parvenir aux grands de ce monde quelques directives officielles, dévoilées en primeur par le quotidien britannique Politico.