La pop star Demi Lovato se déclare désormais non-binaire

C'est une petite révolution dans le cosmos de la musique. Mercredi 19 mai, Demi Lovato a révélé s'identifier en tant que non-binaire désormais. Pour l'occasion, la chanteuse s'apprête à changer quelque chose de particulier sur sa page Instagram.

Parce qu'il n'y a pas que la musique dans la vie, certains artistes ont plus que tout envie de faire évoluer les mentalités. C'est le cas de Demi Lovato qui a annoncé, le 19 mai, sur ses réseaux sociaux, être «fière» de faire savoir à ses fans qu'elle se considérait comme non-binaire. Autrement dit, l’artiste ne se reconnaît dans aucun genre.

«Partager cela avec vous ouvre maintenant un autre niveau de vulnérabilité pour moi. Je fais cela pour ceux qui ne sont pas en mesure de dire à leurs proches qui ils sont réellement» instagram

Un réseau social à son image

Pour être en accord avec cette identité, la pop star a révélé qu'elle changerait ses pronoms dans sa bio Instagram. Oui, vous avez bien lu «ses». Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité du réseau social lancée le 14 mai dernier et permettant aux utilisateurs de se définir selon plusieurs pronoms personnels, dont le fameux «iel».

Ces dernières années, de plus en plus de célébrités remettent en question les normes de genre et militent pour faire avancer les choses. La dernière star en date a été l'acteur Elliot Page, qui a annoncé être non-binaire et transgenre.

