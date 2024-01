Cette vidéo a dupé le monde entier

Une image de la tour Eiffel en feu enflamme les réseaux sociaux depuis mercredi. Or, le monument n'a jamais été la proie d'un tel incendie.

Si vous doutiez encore du pouvoir de l'intelligence artificielle, cette image devenue virale sur Tiktok vous fera certainement changer d'avis. En effet, et comme le rapporte BFM TV, une photo de la tour Eiffel en proie à un gigantesque incendie a recueilli près de 5 millions de «j'aime» et 60 000 commentaires.

Image: capture d'écran X

Et sa viralité dépasse même les frontières des réseaux sociaux puisqu'il s'agit aussi de la première place des suggestions de recherches lorsque l'on tape «tour Eiffel» sur Google.

Image: capture d'écran Google

La tour Eiffel «va bien»

Si l'intervention de l'intelligence artificielle (IA) dans les images n'a rien de nouveau, l'ampleur de cette dernière et la naïveté des internautes inquiètent. En effet, des centaines de commentaires ainsi que des vidéos du monde entier ont été publiés, appelant le monde à «prier pour Paris». On en trouve en anglais, en espagnol et même en italien. Certaines vidéos montrant la tour Eiffel en feu contiennent même des extraits du réel l'incendie de Notre-Dame.

Une fausse information donc que même l'agence de presse Reuters s'est vue obligée de démentir tant la vidéo était devenue virale. Fort heureusement, une poignée d'internautes ont également rapidement démenti l'information, à l'instar de de Zoe in Paris (vous noterez la ref) qui a assuré que la tour Eiffel «va bien et est en vie». (sia)