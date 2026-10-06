La fondation à but non lucratif Wikimedia dénonce dans un rapport d’enquête des attaques menées par des IA contre ses serveurs. archivBild: imago-images.de

Des agents d’IA auraient attaqué Wikipédia en secret

L’entreprise américaine spécialisée dans l’intelligence artificielle OpenAI fait face à de graves accusations: elle aurait apparemment laissé ses agents d’IA attaquer la plateforme Wikipedia afin de l’exploiter à ses propres fins.

Daniel Schurter Suivez-moi

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La fondation à but non lucratif qui gère Wikipédia porte de lourdes accusations contre OpenAI, l’entreprise à l’origine de ChatGPT: ses agents d’IA auraient mené plusieurs actions non autorisées sur l'encyclopédie à but non lucratif. Les dégâts resteraient toutefois limités.

Voici un aperçu des faits établis et des principales questions qui restent encore sans réponse.

«Wikipédia a été conçue pour les humains et le comportement des agents d’IA nous place face à des défis majeurs auxquels nous n’avons encore aucune solution» Fondation Wikimedia

Que reprochent les responsables de Wikipédia à OpenAI?

Selon le rapport d’enquête de la Fondation Wikimedia, des agents d’IA exploités par OpenAI ont mené des actions non autorisées sur les plateformes Wikimedia.

Les accusations portent sur trois points principaux:

Les agents d’IA ont effectué des millions de requêtes automatisées auprès d’interfaces de programmation publiques (API). Ils ont ainsi téléchargé des données en masse, principalement sur Wikidata et Wikimedia Commons. Ces deux plateformes constituent des réservoirs centraux de connaissances auxquels ont recours toutes les versions linguistiques de Wikipédia ainsi que d’autres sites internet: Wikidata est une base de connaissances structurée sous forme de textes. Wikimedia Commons est l’archive multimédia centrale qui regroupe des enregistrements audio, des images, des vidéos et des graphiques.

Les agents d’IA ont adressé des centaines de milliers de requêtes au Wikidata Query Service (WQDS), ce qui a fortement sollicité les serveurs concernés. Il s’agit d’un outil de recherche central.

Les agents d’IA ont tenté de modifier des textes sur des pages de Wikimedia alors qu’ils n’en avaient pas l’autorisation. Ils ont également attaqué le bloc-notes numérique «Etherpad» proposé par Wikimedia afin de l’exploiter à leurs propres fins, sans toutefois y parvenir.

Des articles de Wikipédia ont-ils été manipulés?

Non. En l’état actuel des connaissances, aucun article visible par le grand public n’a été touché.

Selon le rapport, la configuration d’un outil de citation a toutefois fait l’objet de modifications potentiellement malveillantes. L’IA cherchait apparemment à utiliser Wikipédia comme une sorte de couverture – ce que l’on appelle un «proxy».

Les agents d’IA ont ainsi tenté de dissimuler leur véritable identité et de contourner des blocages d’accès. Lorsque des informations provenant d’autres sites internet sont téléchargées de cette manière, tout se passe comme si c’était l’inoffensive Wikipédia qui sollicitait ces sites, et non une IA tierce.

Des serveurs ont-ils été piratés ou des données sensibles volées?

Non. La Fondation Wikimedia souligne n’avoir trouvé aucune preuve d’une compromission de ses systèmes ni d’un vol de données.

Les agents d’IA ont ainsi tenté, sans succès, de prendre le contrôle de l’outil de prise de notes Etherpad. Ils ont bien laissé dans le programme des notes relatives à leurs propres tâches. Rien n’indique toutefois que les agents aient utilisé les systèmes de Wikimedia pour se coordonner directement entre eux.

Quels dégâts les agents d’IA ont-ils causés à Wikipedia?

Les dégâts résident surtout dans l’énorme charge imposée aux serveurs ainsi que dans les ressources humaines que la fondation à but non lucratif a dû mobiliser pour en limiter les conséquences.

Wikimedia établit néanmoins un lien entre l’important trafic de données généré par les agents d’IA et une panne partielle du Wikidata Query Service survenue en mai 2026.

L’organisation a déjà mis en garde à plusieurs reprises contre la forte augmentation de ce type de sollicitations. Les programmes automatisés, ou bots, représentent désormais 65% du trafic de données.

Repérer ce type d’activités liées à l’IA et y remédier mobilise énormément de temps et d’énergie au sein des équipes de sécurité et parmi les bénévoles.

Que ne savons-nous pas?

On ignore quel objectif poursuivaient les agents d’IA lorsqu’ils ont tenté de configurer les outils de Wikipédia afin de s’en servir comme couverture.

On ne sait pas non plus pourquoi les dispositifs de sécurité internes d’OpenAI ont échoué, ni à quelles fins les agents d’IA avaient besoin des données externes qu’ils tentaient de récupérer.

Comment OpenAI réagit-elle?

Wikimedia demande désormais aux entreprises qui développent des systèmes d’intelligence artificielle de les exploiter de manière à permettre aux responsables de sites internet d’identifier et de bloquer facilement les accès automatisés. Reste à savoir si OpenAI donnera suite à cette demande et, le cas échéant, de quelle manière.

Selon Wikimedia, OpenAI n’a pas répondu à une sollicitation du média américain The Record.

Le rapport renvoie à une interview accordée par le patron d’OpenAI, Sam Altman, à Politico la veille de la publication du rapport de Wikimedia. Le dirigeant de l’entreprise d’IA y déclarait que le monde «devrait accepter certaines choses négatives en échange des avantages de cette technologie».

«Notre priorité commune devrait être la bonne santé de l’ensemble de l’écosystème du web, afin qu’il continue de profiter à tout le monde – et pas seulement à une poignée de milliardaires» Fondation Wikimedia

(trad. hun)