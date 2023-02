Cyclone en Nouvelle-Zélande «Gabrielle» a déjà fait trois morts

Le Premier ministre Chris Hipkins a qualifié Gabrielle d'«événement météorologique le plus important survenu en Nouvelle-Zélande durant ce siècle», et l'état d'urgence national a été décrété pour une semaine. (ats/jch)

Même si le pire est passé, les autorités ont averti mercredi que tout danger n'était pas encore écarté. Des vents violents et des pluies diluviennes ont affecté dans la nuit de lundi à mardi l'Ile du Nord, où vivent plus des trois quarts des cinq millions d'habitants du pays, provoquant inondations et glissements de terrain.

L'ex-chef de la CIA prédit la fin de la guerre en Ukraine

Ancien général de l'armée américaine et directeur de l'agence de renseignement, la CIA, David Petraeus a dévoilé ses projections pour la fin de la guerre en Ukraine et ce qu'il estime être les erreurs commises par l'armée russe.

Il y a presque un an, la Russie envahissait l'Ukraine. Quelle est pour vous la plus grande surprise de cette guerre d'agression ordonnée par le président russe Vladimir Poutine?

David Petraeus: Eh bien, tout d'abord, dans une interview accordée au magazine The Atlantic une semaine avant l'invasion russe de l'Ukraine, j'avais prédit que les troupes de Poutine ne prendraient jamais la capitale Kiev, et ne parviendraient encore moins à la contrôler.