LG réussit son test 6G, mais il n'y a rien de spectaculaire



La 5G vient à peine d'arriver et la 6G est déjà en route

La marque LG vient de réussir un test de la 6G. Sa technologie permettrait une navigation sur internet cent fois plus rapide qu'avec la 5G. Mais il y a une zone d'ombre.

La 5G démarre tout juste sa commercialisation que des entreprises sont déjà au taquet sur la prochaine génération de réseau mobile. En tête de pelletons, LG, qui a annoncé, il y a quelques jours, un premier démarrage encourageant dans son test de transmission de données 6G.

«Le succès de ce test montre que nous sommes de plus en plus proches d'une application fonctionnelle pour l'ère 6G à venir»

En réalisant cette diffusion internet en extérieur, la société sud-coréenne devance Samsung qui avait dévoilé la même expérience un mois plus tôt, mais en laboratoire. Plus encore, LG a effectué son expérience sur 100 mètres, soit une distance six fois plus longue que celle obtenue par son rival.

«Tout sauf spectaculaire»

Pour réussir ce tour de force, LG explique avoir créé un centre de recherche dédié à la 6G dès 2019, mais pas que. Elle s'est surtout pourvue de l'aide non négligeable de l'institut Fraunhofer-Gesellschaft, autrement dit, selon l'entreprise: «le plus grand laboratoire de recherche appliquée d'Europe».

Pourtant, comme Numerama le relève: «transférer des données sur 100 mètres peut sembler tout sauf spectaculaire». Selon le média spécialisé, plus une fréquence est basse, plus celle-ci porte loin, faisant en revanche dégringoler très rapidement la qualité du débit internet. Un détail auquel le communiqué de LG ne répond pas.

A part mise sur la puissance de son amplificateur, aucune autre information n'est apportée par l'ancien producteur de téléphones, notamment sur le type de données transmises durant le test, comme l'observe Les Echos.

A noter que la création d'un tel réseau demeure encore au stade du tâtonnement. Selon LG, la télécommunication en 6G ne devrait être commercialisée qu'entre 2025 et 2029. (mndl)

