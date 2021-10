Face au risque de coupure autoritaire, ils créent leur propre internet

Un réseau décentralisé ne peut pas être désactivé par un gouvernement. Raison pour laquelle des activistes créent leur propre réseau internet.

Myanmar, Égypte, Népal, Tchad... Aujourd'hui, les coupures d'internet sont devenues une habitude des gouvernements autoritaires. Alors que les activistes et mouvements de protestation s'organisent majoritairement en ligne, leur supprimer le réseau internet, voire téléphonique, permet de les désorganiser efficacement.

Pour parer cette mesure répressive, des activistes anticipent et préparent le terrain en installant des réseaux de communication décentralisés. C'est le cas de NYC Mesh et Mycelium Mesh Project, des organisations qui créent des réseaux constitués de «noeuds» sans hiérarchie entre eux, contrairement à l'organisation fournisseur/client des opérateurs commerciaux.

Si couper internet est aussi simple, c'est en grande partie à cause de la centralisation du réseau. Dans la plupart des pays, il n'y a qu'une poignée de fournisseurs d'accès internet (FAI) pour des millions d'utilisateurs.

En France, bien que le gouvernement n'ait pas le droit de couper internet à la population, il serait techniquement assez facile de le faire. SFR, Orange, Free et Bouygues Télécom: quatre FAI seulement rassemblent la quasi-totalité des connexions dans l'Hexagone. Les convaincre de suspendre leur activité reviendrait essentiellement à couper le pays d'internet.

Do It Yourself