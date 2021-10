Snapchat paralysé par une grosse panne

Image: Shutterstock

Depuis 12h30, il n'est apparemment plus possible de mettre en ligne de story ni d'envoyer de messages sur Snapchat. En attendant de connaître les causes, Twitter s'est vite emparé du sujet.

Quelques jours à peine après la panne géante qui a paralysé Facebook, Instagram et Whatsapp, un nouveau blackout touche un autre réseau social, Snapchat.

Ce mercredi, aux alentours de 12h30, de nombreux internautes ont signalé ne pas pouvoir mettre en ligne de story ni envoyer de messages, rapporte BFMTV.

6200 signalements

Sur le site Downdetector, une plateforme sur laquelle les internautes peuvent déclarer des incidents, plus de 6200 signalements ont été effectués en l’espace d'une heure, essentiellement en Europe et aux Etats-Unis. La raison de la panne est pour l'heure inconnue.

Sans surprise, Twitter a tout de suite réagi. Le hashtag #snapchatdown était en troisième position des tendances avec plus de 2200 tweets sur le sujet. Petite sélection.

(asi)