Manifestations en Iran: l'ONU demande à Téhéran de se calmer

«Le secrétaire général appelle les forces de l'ordre à s'abstenir d'user toute force non-nécessaire ou disproportionnée, et exhorte tout le monde à exercer la plus grande retenue pour éviter une escalade. «Nous sommes de plus en plus préoccupés par les informations rapportant un nombre croissant de décès, y compris de femmes et enfants, en lien avec les manifestations»

Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres