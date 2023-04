Après Playboy, une nouvelle affaire fait vaciller Marlène Schiappa

Une sale affaire mine la réputation de Marlène Schiappa et risque de porter préjudice aux militants laïques engagés contre l'islam politique: un fonds constitué après l'assassinat de Samuel Paty aurait été dilapidé. Une polémique dont pourront tenter de tirer profit des imams sur YouTube. Pour l'un d'eux, c'est déjà le cas.

En fait, disent les mauvaises langues, la une de Playboy était censée faire diversion à des révélations embarrassantes pour Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat dans le gouvernement français. Fin mars, une enquête conjointe de Mediapart et France 2 décrivait la gestion opaque du «Fonds Marianne pour la République», créé en avril 2021 suite à l’assassinat du professeur Samuel Paty par un djihadiste tchétchène.

Doté de 2,5 millions de francs, ce fonds, lancé par Marlène Schiappa alors ministre chargée de la Citoyenneté, devait alimenter des discours et contenus vidéos dirigés contre la propagande islamiste sur Internet et les réseaux sociaux. Une riposte voulue par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Dix-sept associations se voyaient confier cette mission de restauration de la parole républicaine et laïque, en opposition au «séparatisme», sous-entendu islamiste.

Alors? Alors beaucoup d’argent aurait été dépensé pour très peu de contenus au final. La principale association bénéficiaire – 335 000 euros – serait l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (USEPPM), servie par un duo où l’on retrouve Mohamed Sifaoui, longtemps l’un des acteurs les plus médiatisés de la lutte contre l’islam politique et le terrorisme. Le duo aurait encaissé 120 00 euros. Pour un très maigre travail, comprend-on, ce que conteste Mohamed Sifaoui.

Des politiques visés

Mediapart ne cesse d’enfoncer le clou. Le 12 avril, le site affirmait qu’une autre structure, «Reconstruire le commun», aurait reçu 300 000 euros du Fonds Marianne. Une somme qui aurait surtout servi à dénigrer des personnalités de gauche en période électorale, dont Jean-Luc Mélenchon, accusé de composer avec l’islam politique pour se faire bien voir en banlieue.

Alors que Marlène Schiappa avait juré n’avoir pas levé le petit doigt pour placer des proches au Fonds Marianne, Mediapart écrivait le contraire. On apprend par ailleurs que le concepteur du site anticomplotiste Conspiracy Watch, Rudy Reichstadt, cible de tous les antivax, pro-russes et antisémites que Twitter fait, a perçu 60 000 euros du même fonds. Le service CheckNews de Libération a vérifié: cet argent a servi à produire un contenu fourni, mais peu en rapport avec la lutte contre le «séparatisme», sauf à considérer que le conspirationnisme est aussi, sinon d’abord, un séparatisme.

Après ces révélations, rapportent les médias, l'Inspection générale de l'administration (IGA) a été saisie et trois signalements adressés à la procureure de Paris ont été transmis au parquet national financier (PNF). La maire de Paris Anne Hidalgo, elle, a déposé plainte contre X pour «détournement de fonds publics» et «abus de confiance», quand les députés Rassemblement national et les sénateurs socialistes ont demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire. De son côté, Marlène Schiappa se défend de toute irrégularité dans la gestion du Fonds Marianne et menace de déposer plainte pour calomnie.

Ennemis jurés d'hier et d'aujourd'hui

Y a-t-il eu coulage? Dans l’affirmative, cela serait scandaleux, eu égard à la cause défendue et à la personne au nom de qui le fonds a été constitué, Samuel Paty. Mais surtout, cela permet d'ores et déjà à des compagnons de route de l’islam politique, on pense à Edwy Plenel, cofondateur de Mediapart, qui se pose en «défenseur des musulmans» et qui s'était affiché par deux fois en meeting avec Tariq Ramadan, lequel accusait Charlie Hebdo de pratiquer «un humour de lâche», de faire la leçon aux militants laïques.

La militante laïque Caroline Fourest, ennemie jurée de Plenel et Mediapart, contre-attaque dans divers tweets, dont celui-ci, où elle s’en prend à l’un de compagnons de route de l’islamisme:

L'affaire du Fonds Marianne est l'occasion pour certains, comme ici ce savant musulman actif sur YouTube, de remettre en cause la dissolution, par le ministère de l'intérieur suite à l'assassinat de Samuel Paty, d'associations accusées d'avoir fait le lit du séparatisme islamiste.

Les potentielles casseroles du Fonds Marianne sont une mauvaise nouvelle pour tous les défenseurs de la laïcité investis sans rétribution dans un idéal de société.