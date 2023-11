Le Hamas annonce la mort du bébé enlevé en Israël

Ofri Bibas Levy, sœur de Yarden Bibas retenu en otage à Gaza avec sa femme (Shiri) et ses deux enfants (Kfir et Ariel), s'adresse aux médias, lors d'une conférence de presse sur les otages retenus à Gaza depuis la guerre entre Israël et le Hamas, au siège européen des Nations Unies à Genève, Suisse, mardi 14 novembre 2023. Image: KEYSTONE