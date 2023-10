Une rave party ciblée par le Hamas, un Français sans doute enlevé

«Le Crif, les institutions juives et tous les amis d'Israël appellent à un rassemblement en solidarité avec Israël et les Israéliens frappés par le terrorisme du Hamas», écrit le Conseil sur X (anciennement Twitter). (mat/afp)

«Sa famille, son père, avec qui je me suis longuement entretenu, n'ont plus de nouvelles de lui» depuis samedi matin, a-t-il ajouté.

L'alcoolisme présumé de Rudy Giuliani au coeur du procès Trump

Source d'inquiétudes, de rumeurs et de ricanements depuis des années, la consommation d'alcool de l'ex-maire de New York, Rudy Giuliani, se trouve aujourd'hui au coeur du procès de Donald Trump pour racket électoral. Retour sur un secret aussi brûlant qu'un verre de scotch au fond de la gorge.

«Si j'ai un problème d'alcool, je devrais figurer dans le Livre Guinness des records du monde!» Rudy Giuliani balaie d'un grand éclat de rire des années de murmures anxieux. A l'occasion d'un point de presse dans le New Hampshire ce mercredi, l'ancien maire de New York, 79 ans, est invité à réagir à la toute dernière actualité à son sujet. Une longue enquête, publiée quelques heures plus tôt dans le New York Times, consacrée à son alcoolisme présumé.