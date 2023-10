Un toit a été installé au-dessus de la tourelle des certains chars israéliens, pour les protéger contre les attaques de drone. Keystone

Israël s'inspire de l'Ukraine pour protéger ses chars

Les chars israéliens s'adaptent pour résister. L'ajout d'une cage devrait mieux les protéger contre les attaques aériennes. Une technique qui a notamment été utilisée sur les champs de bataille ukrainiens.

Israël tente de protéger ses chars contre les attaques de drones et utilise une méthode qui a fait ses preuves en Ukraine. Lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre, des blindés israéliens avaient été gravement endommagés à coups d'explosifs largués par des engins volants. Deux chars Merkava, utilisés principalement dans les zones frontalières, avaient alors pris feu.

Un char israélien neutralisé par des combattants du Hamas, le 7 octobre 2023. Image: AP

Des photos prises à Ashkelon montrent que les forces israéliennes s'organisent pour éviter de telles attaques à l'avenir. L'armée y a déjà rassemblé toute une série de véhicules en prévision d'une offensive terrestre. Et sur certains d'entre eux, un toit a été installé au-dessus de la tourelle.

Selon les recherches du Washington Post, ces cages métalliques servent à faire exploser une charge avant qu'elle ne touche le char lui-même.

Une protection imparfaite

«Je suppose que les attaques du Hamas ont donné à Israël l'impulsion pour ajouter les cages de façon systématique», a déclaré Mark Cancian, conseiller du «Center for strategic and international studies». «C'était probablement déjà en réflexion, puisque tout le monde suit de près la guerre en Ukraine».

Le problème pour les Israéliens, c'est que la nouvelle protection reste sommaire, écrit le magazine américain Forbes. Elle ne couvre qu'une partie de la tourelle d'un Merkava et ne va pas jusqu'à l'avant du fuselage, où se situe le moteur. Les conteneurs suspendus à l'arrière de la tourelle contiennent, eux, des munitions pour le canon principal. Il y a quelques jours seulement, on apprenait que le Hamas avait étudié de près les points faibles des chars de Tsahal et avait rédigé un manuel d'attaque.

Un char russe doté d'une cage métallique en Ukraine. Image: X

En Ukraine, cela fait depuis le début du conflit que les chars ne se battent plus seulement contre des troupes et d'autres véhicules roulants. Ils sont eux aussi de plus en plus menacés par de petits drones bon marché. Ceux-ci sont télécommandés et envoient des images au soldat qui les pilote. S'il localise un char, il peut le viser pour larguer une charge explosive. L'Ukraine comme la Russie ont donc entre-temps installé des toitures spéciales sur leurs chars, comme le montrent des vidéos prises dans la zone de guerre.

Protection contre les petites charges explosives

Samuel Bendett, un expert en drones du «Center for naval analyses» américain, met toutefois en garde contre un trop grand sentiment de sécurité. Au final, les boucliers de protection ne peuvent bloquer qu'une certaine puissance explosive, a-t-il déclaré au Washington Post.

En Ukraine, des chars ont été détruits malgré la construction d'un toit. Celui-ci serait surtout adapté contre les petits drones à faible charge explosive, comme ceux employés par les terroristes du Hamas dans leur attaque. En revanche, contre des drones dits de course, particulièrement rapides et manœuvrables, les toits ne seraient d'aucune aide. Des engins volants similaires auraient déjà été utilisés au Soudan contre des soldats de Wagner.

Des blindés israéliens attendent près de la frontière avec Gaza. Certains sont dotés de toits. Keystone

En cas d'offensive terrestre, Israël devrait se heurter à une forte résistance. Au cours des dernières années, le Hamas a construit un vaste réseau de tunnels. Le groupe dispose en outre de lance-roquettes et de roquettes artisanales. Mais lors de leur attaque du 7 octobre, les commandos terroristes ont également surpris les gardes-frontières israéliens avec des techniques modernes. Ainsi, les drones n'ont pas seulement visé des chars, ils ont également détruit des caméras de surveillance et des installations de communication. (wan)

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker