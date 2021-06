Après 12 ans à la tête d'Israël, Netanyahou poussé dehors par Bennett

Nuit d'émeutes à Jérusalem après la prière du vendredi

C'est l'une des nuits les plus violentes depuis longtemps dans la Ville sainte qui vit une période de fortes tensions entre expropriations et mort récente de Palestiniens.

Plus de 175 Palestiniens et six policiers israéliens ont été blessés, vendredi, la plupart sur l'esplanade des Mosquées, dans les plus importants heurts des dernières années à Jérusalem-Est. La ville est le théâtre ces dernières semaines d'un regain de tension.

Des dizaines de milliers de fidèles étaient réunis dans l'enceinte de l'esplanade des Mosquées pour la dernière grande prière du vendredi, quand des heurts ont éclaté entre Palestiniens, qui ont lancé des pierres et des …