La résistance contre Netanyahou grandit

Lors de la marche des proches, les avis divergent sur les mesures à prendre. Certains demandent la fin des combats et des négociations sur un éventuel échange de prisonniers, d'autres font confiance au commandement de l'armée et soutiennent l'offensive terrestre. Mais un nom revient sans cesse: Netanyahou.

Jusqu'à présent, l'offensive terrestre israélienne à Gaza a donné peu de résultats en ce qui concerne les otages . Le Hamas a libéré quatre personnes enlevées en octobre. Le 30 octobre, des soldats ont libéré un autre otage. Plus de 40 soldats ont été tués dans les combats à Gaza. Les attaques israéliennes ont fait plus de 11 000 morts selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Mais concernant la recherche des quelque 240 autres prisonniers, les nouvelles restent rares.

Les nouvelles sur les otages sont rares et, lorsqu'elles le sont, elles proviennent souvent du Hamas lui-même. Lundi soir, une vidéo a circulé montrant Noa Marciano, enlevée à la base militaire de Nahal Oz. La jeune fille de 19 ans y donne le nom de ses parents et raconte en hébreu que de violents raids aériens ont eu lieu. S'ensuit une coupe et l'image de son corps. Selon les brigades Kassam, le bras armé du Hamas, elle aurait été tuée le 9 novembre lors d'un bombardement.

«J'exige que Benjamin Netanyahou et le cabinet de guerre nous donnent des réponses et fassent quelque chose, nous n'avons plus la force»

L'ancien habitant du kibboutz Be'eri, envahi le 7 octobre, soupçonne sept proches d'être aux mains du Hamas à Gaza, dont sa sœur Adi, avec son mari Tal et leurs deux enfants Yahal et Neve. Il veut «une réponse sur la raison pour laquelle nos familles sont toujours à Gaza», dit Haran.

La Finlande a un problème avec les cyclistes venus de Russie

Ces dernières semaines, un nombre croissant de migrants irréguliers sont arrivés de Russie. En réaction, le gouvernement finlandais a renforcé ses restrictions d'entrée.

En septembre, la Finlande a fermé sa frontière aux voitures immatriculées en Russie, se basant sur une clarification de la Commission européenne du 8 septembre sur la mise en œuvre des sanctions contre la Russie. Les cyclistes ne sont plus non plus autorisés à franchir certains postes de douane. Un moyen de transport qui était de plus en plus utilisé pour tenter de pénétrer illégalement en Finlande. Rappelons que la Finlande est le pays de l’UE qui possède de loin la plus longue frontière avec la Russie.