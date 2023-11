La guerre entre l'Israël et la Palestine racontée en 18 dessins

18 dessins qui racontent l'absurdité du conflit entre Israël et le Hamas

Les événements difficiles du conflit au Proche-Orient vus par les caricaturistes.

La semaine passée, l'armée israélienne a déclaré avoir attaqué plus de 12 000 cibles dans la bande de Gaza. Il s'agit notamment de dépôts d'armes, de bâtiments appartenant à des membres importants du Hamas et d'arsenaux de roquettes. Selon ses propres indications, Israël a également bombardé à deux reprises le camp de réfugiés de Jabalia. Ces bombardements auraient fait de nombreuses victimes. L'armée israélienne a déclaré que des terroristes du Hamas avaient été éliminés lors de ces deux attaques.

On estime que Gaza comptait 750 000 habitants avant la guerre, ce qui correspond grosso modo à un tiers de la population de la bande de Gaza. L'armée israélienne avait appelé à plusieurs reprises les personnes qui se trouvaient encore dans le nord de la bande de Gaza et dans la ville de Gaza à fuir vers le sud.

Depuis le 7 octobre, des milliers de Palestiniens ont été tués et blessés. Près de 1400 Israéliens ont perdu la vie – en grande partie des civils. Le nombre croissant de victimes civiles à Gaza ainsi que la situation catastrophique pour les habitants suscitent de plus en plus de critiques au niveau international.

Joe Biden s'est quant à lui prononcé en faveur d'une «pause» dans la guerre. Auparavant, le gouvernement américain avait refusé de parler de trêve, estimant qu'une telle mesure ne ferait que faire le jeu du Hamas islamiste.

Les combats à la frontière israélienne avec le Liban continuent également de s'intensifier. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a revendiqué 19 attaques contre des postes israéliens près de la frontière. On craint que la guerre ne s'étende au Liban et à d'autres pays de la région.

Avec du matériel des agences de presse ATS et DPA

