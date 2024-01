Accusée d'être impliquée dans l'attaque du Hamas, l'UNRWA a besoin d'aide

«Les présumés actes abjects de ces employés doivent avoir des conséquences. Mais les dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui travaillent pour l'UNRWA, beaucoup dans des situations parmi les plus dangereuses pour des travailleurs humanitaires, ne devraient pas être pénalisés. Il faut répondre aux besoins urgents des populations désespérées dont ils s'occupent»

Boycotter Nestlé, Starbucks et McDo ne serait pas «stratégique et efficace»

Et si la guerre en Ukraine n'était qu'une sombre histoire de toilettes?

Quels étaient déjà les buts de guerre déclarés par Moscou? «Dénazifier» et «démilitariser» l'Ukraine, comme Vladimir Poutine ne cesse de le répéter? Non, en fait, il s'agit plutôt de remettre les toilettes au milieu du village.

Il y a bientôt deux ans que le président russe a envoyé ses chars et ses avions en Ukraine pour détruire son voisin avec les mots d'ordre creux de «dénazification» et de «démilitarisation», privant des millions de personnes de leurs maisons, de leurs vies et de leurs certitudes. Cette semaine, Vladimir Poutine a rencontré les dirigeants des administrations locales et s'est insurgé, une fois de plus, contre le fonctionnement de «certains pays européens».