«Le moment de l'attaque contre Israël a été choisi avec précision»

L'expert du Moyen-Orient Hans-Lukas Kieser explique pourquoi l'attaque du Hamas contre Israël est unique en son genre. Il évalue également les risques de voir la région s'enflammer.

La Hamas a pris d'assaut des villages israéliens. Est-ce qu'une telle attaque s'est déjà produite dans un passé récent?

Hans-Lukas Kieser: Non, pas à cette échelle. Dans les années 1950, il y a eu les soi-disant «infiltrations» par des forces palestiniennes irrégulières. Il s'agissait parfois simplement de réfugiés qui voulaient rentrer chez eux. Sinon, des guerres conventionnelles ont été menées dans la région – en 1948, 1967 et 1973. A ce moment-là, des armées régulières ont tenté d'envahir Israël.

«Elles n'y sont cependant pas parvenues. C'est pourquoi nous vivons aujourd'hui quelque chose d'inédit»

L'armée israélienne semble surprise. Qu'en pensez-vous?

Il y a un effet de surprise, effectivement. Il n'y a pas d'autres manières d'expliquer que le Hamas ait pu réussir un tel bombardement massif. De plus, des Palestiniens armés ont pu franchir la frontière et se rendre dans les villages israéliens en voiture. Benjamin Netanyahou ne s'y attendait pas. Avec au moins de 250 morts côté israélien, l'attaque est un traumatisme. Les djihadistes s'en prennent à tous les juifs, hommes et femmes. Ils ont pris des otages, jusqu'à 130, ont tué le plus de personnes possible.

Hans-Lukas Kieser est historien à l'Université de Zurich et à l'Université de Newcastle en Australie. Il étudie principalement l'Empire ottoman, la Turquie et le Moyen-Orient. Image: pd/University of Newcastle

Tout cela un jour de fête juive...

L'attaque a des parallèles avec celle de 1973. L'opération de ce week-end a eu lieu pendant le shabbat. Et Israël célèbre actuellement la fête juive de Simchat Torah. En 1973, l'attaque a également été lancée durant un jour férié, c'est pourquoi les affrontements de l'époque sont passés dans l'histoire sous le nom de guerre du Kippour.



Netanyahou a annoncé qu'il riposterait massivement. A quoi les Palestiniens doivent-ils s'attendre?

Ils doivent s'attendre à des frappes massives en représailles. Israël va lancer des attaques contre tout ce qui ressemble à une rampe de lancement et au Hamas.

«Au cours des 20 dernières années, Israël a mené plusieurs frappes en représailles, qui ont généralement été très meurtrières»

Cela est également dû au fait que le Hamas a délibérément placé ses bases dans des zones habitées. Cela leur permet de se cacher d'une part et de susciter l'indignation mondiale d'autre part.

Combien de temps vont durer les combats?

C'est difficile à dire. Il faut être conscient que l'Iran soutient le Hamas. Le jihad islamique a participé à l'offensive. Dans le pire des cas, le Hezbollah va aussi se joindre aux attaques. Il est stationné au Liban dans le nord d'Israël et est bien plus puissant que le Hamas dans la bande de Gaza. Je pense que, pour l'heure, l'attaque contre Israël restera concentrée au sud. Israël devrait pouvoir repousser ou tuer les combattants en peu de temps. Une invasion de la bande de Gaza par l'armée israélienne est également envisageable. Cependant, la situation est dans l'ensemble imprévisible.

L'Iran a salué l'opération...

La grande question est de savoir ce que veut l'Iran. Téhéran a une grande influence. Cependant, les Iraniens calculent généralement très précisément jusqu'où ils veulent aggraver la situation.



Les attaques de ce samedi ont-elles le potentiel d'enflammer la région?

Oui, sans aucun doute. Le moment de l'attaque a été choisi avec précision. Il ne s'agit pas seulement d'un jour de fête juive. La société israélienne est également fortement polarisée en raison du gouvernement d'extrême droite. Parallèlement, un climat de guerre général règne. L'armée turque est très active et lance des attaques contre les Kurdes en Syrie et en Irak. Il faut ajouter à cela la récente guerre dans le Caucase et la guerre en Ukraine.