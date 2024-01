L'OMS accuse un commando israélien d'attaquer la santé publique

Un commando israélien s'est déguisé en travailleurs médicaux tiennent pour accéder au sein d'un hôpital à Jénine, en Cisjordanie. Keystone

Le groupe armé a tué trois Palestiniens présentés comme des terroristes. Des images dans le centre de santé montrent que les soldats étaient habillés en soignants.

Plus de «International»

L'OMS dénonce le recours à des vêtements médicaux par un commando israélien pour son raid mardi dans un hôpital de Jénine en Cisjordanie. L'utilisation de matériel de santé pour d'autres raisons que médicales «est un assaut contre la santé publique», a affirmé mercredi à la presse à Genève son responsable pour les territoires palestiniens.

Mais le responsable répète que la situation la plus problématique reste la bande de Gaza. Et plus de deux millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire.

La population «décède en raison de la faim», a affirmé de son côté le chef du programme d'urgence à l'OMS Michael Ryan. Auparavant, le directeur général de l'organisation Tedros Adhanom Ghebreyesus avait lui dit que la menace d'une famine «augmente chaque jour» dans le territoire palestinien. (ats/jch)