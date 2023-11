Des cadres du Hamas dans un jet privé. Tout à droite, le grand patron Ismail Haniyeh. réseau x

Les chefs du Hamas vivent dans le luxe

Dans la bande de Gaza, plus d'un million de personnes souffrent de la guerre avec Israël. Pendant ce temps-là, certains chefs du Hamas vivent pourtant dans l'opulence la plus crasse, souvent à l'étranger. Leur fortune se compte en milliards.

Liesa Wölm / t-online

Depuis l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, la situation humanitaire dans la bande de Gaza s'est fortement détériorée. La contre-attaque israélienne fait rage et des enfants, meurent à cause du manque d'eau potable, des civils sont tués par des missiles israéliens et les médicaments sont rares.

Dernièrement, un membre important du Hamas, Moussa Abou Marzouk, a affirmé que l'organisation terroriste ne se sentait pas responsable de la vie des habitants de Gaza. A ses yeux, c'est l'ONU qui devrait s'en soucier.

Des milliards pour le Hamas

Pourtant, Moussa Abou Marzouk vivrait dans l'opulence: il y a quelque temps, l'ambassade d'Israël aux Etats-Unis a ainsi rapporté dans un article sur X (anciennement Twitter) que le vice-président du bureau politique du Hamas disposait d'une fortune d'environ trois milliards de dollars (environ 2,7 milliards de francs). Certains de ses frères terroristes seraient, eux aussi, très riches: Khaled Mechaal et Ismaël Haniyeh, tous deux membres haut placés du Hamas, auraient environ quatre milliards de dollars sur leur compte.

Certains chefs du Hamas ne cachent même pas leur fortune: une photo dans un jet privé du chef du bureau politique, Ismaël Haniyeh, circule sur X. Un jet privé: mais pour aller où? Les dirigeants du Hamas sont l'objet de critiques car ils ne vivent pas dans la bande de Gaza, mais à l'étranger, souvent au Qatar. Cet Etat est accusé de verser régulièrement de l'argent à l'organisation terroriste, malgré les critiques internationales.

Le fils du patron mène une vie de luxe en Turquie

Selon le portail d'information israélien i24news, Haniyeh possèderait de nombreuses propriétés, dont beaucoup au nom de ses enfants. L'un d'entre eux est Maaz Haniyeh. Elaf, un site web saoudien basé au Royaume-Uni, a révélé que Maaz a reçu un passeport turc lui permettant de voyager dans le monde entier avec sa famille tout en profitant d'une vie de luxe en Turquie.

Selon une publication d'Israel Today, Maaz est connu à Gaza comme propriétaire de nombreux appartements, villas et autres bâtiments dans la région côtière. En 2018, les Etats-Unis l'ont inscrit sur leur liste de terroristes.

D'après i24news, l'ancien chef du bureau politique du Hamas Khaled Mechaal est également actif dans l'immobilier. Les estimations actuelles de sa fortune se situeraient entre quatre et cinq milliards de dollars. Mechaal a investi dans des banques en Egypte et des projets immobiliers dans les pays du Golfe. Il vivrait, tout comme Haniyeh, au Qatar.

Financés en partie par la contrebande

Depuis des années déjà, la richesse présumée des terroristes fait l'objet de critiques. Lors d'une interview avec Moussa Abou Arzouk, un journaliste a déploré que l'organisation dépense de l'argent pour ses systèmes de tunnels au lieu d'aider la population de la bande de Gaza. Le terroriste a rétorqué qu'il était important de construire des tunnels pour le Hamas afin de se protéger des attaques ennemies.

Les marchandises passées en contrebande via le système de tunnels du Hamas sont aussi une source de revenus présumée pour les terroristes. Parallèlement, selon le site d'information «National Post», 60% des habitants de Gaza vivent en dessous du seuil de pauvreté international, avec l'équivalent de 56 euros par mois.

Les investissements du Hamas ciblés

Les Etats-Unis veulent désormais intensifier leur coopération avec l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït, Oman, Bahreïn et les Emirats arabes unis afin d'enquêter sur les flux financiers du Hamas. C'est ce qu'a révélé la chaîne américaine CNN en novembre. Washington aurait ainsi ciblé un portefeuille d'investissement secret du Hamas, dont les représentants du gouvernement pensent qu'il pourrait avoir une valeur d'un milliard de dollars.

Dans ce contexte, le département du Trésor américain a imposé des sanctions aux gestionnaires de ce portefeuille, qui génère des revenus importants pour l'organisation. Brian Nelson, un sous-secrétaire au Trésor chargé de la lutte contre le terrorisme et du renseignement financier, a déclaré:

«Nous ne pouvons pas tolérer un monde dans lequel les collecteurs de fonds du Hamas et d'autres organisations terroristes vivent et opèrent en toute impunité, et abusent du système financier pour maintenir leur terreur» Brian Nelson

L'année dernière déjà, Elizabeth Rosenberg, secrétaire adjointe au Trésor américain chargée du financement du terrorisme, avait tenu des propos similaires:

«Le Hamas a généré d'énormes sommes d'argent grâce à son portefeuille d'investissements secrets, tout en déstabilisant la bande de Gaza, où les conditions de vie et économiques sont difficiles» Elizabeth Rosenberg

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder