La frappe a touché le parking de l'hôpital. Keystone

Le doute plane sur l'explosion meurtrière de l'hôpital à Gaza

Des doutes commencent à émerger sur la frappe meurtrière qui a touché l'hôpital Ahli Arab, à Gaza. Le missile aurait été tiré depuis le territoire de Gaza et le nombre de morts serait dix fois moins élevé que celui annoncé par les autorités palestiniennes.

Horreur à Gaza, mardi soir dernier: une explosion provoque la panique dans la cour de l'hôpital Ahli Arab, dans le nord de Gaza. Des images montrent des enfants en pleurs, aspergés de poussière, tandis que les secouristes s'affairent avec les blessés. De nombreux gazaouïtes s'étaient réfugiés dans cet hôpital, ce qui laisse craindre un lourd bilan humain.

L'Etat palestinien a immédiatement dénoncé une frappe israélienne, suivie par de nombreux pays arabes. Le ministère de la Santé à Gaza, contrôlé par le Hamas, a annoncé mercredi après-midi 471 morts et 314 blessés.

Dans les heures qui suivent, Israël dément catégoriquement être à l'origine du tir. Selon lui, il s'agit du départ raté d'un missile du groupe Jihad islamique qui est à l'origine de l'explosion. Celui-ci nie toute responsabilité.

«Nos systèmes radar ont localisé les missiles tirés par les terroristes de Gaza au moment de l’explosion et l’analyse de la trajectoire montre qu’ils ont été tirés près de l’hôpital» Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne ouest france

De plus, l'Etat hébreu estime que le bilan est surévalué «à des fins de propagande». Pendant ce temps-là, la colère gronde en Palestine et dans les pays arabes.

Un espion anonyme évoque un bilan moins lourd

Mercredi, les choses tournent. Un responsable d'un service de renseignement d'un des pays de l'UE a déclaré à l'Agence France-Presse (AFP) que le nombre de morts serait hautement surévalué. Selon ce responsable, qui a désiré parler sous anonymat, le nombre de victimes ne serait «que» de quelques dizaines.

«Il y a probablement entre 10 et 50 morts» Source anonyme du renseignement afp

Il n'en fallait pas plus pour que tous les médias reprennent l'information. Selon cette même source, qui évoque des «pistes sérieuses», Israël ne serait pas à l'origine du tir et privilégie aussi l'hypothèse selon laquelle il s'agit d'un missile tiré par le Jihad islamique. Initialement destiné à frapper Israël, celui-ci aurait dysfonctionné peu après le décollage et se serait écrasé sur l'hôpital.

«Il y a pas mal de roquettes qui ont des incidents de tir» Source anonyme du renseignement afp

C'est aussi l'hypothèse privilégiée par Joe Biden. Selon des officiels américains, qui ont analysé des données satellites, de communications interceptées et de l'information open source, Israël ne serait pas responsable, raconte CNN. Pour le renseignement américain, le Jihad islamique lui-même ne serait toutefois pas au clair avec les évènements et mènerait l'enquête, ce qui laisse à penser qu'il s'agit d'un accident avec une roquette artisanale.

Les Forces de défense israéliennes assurent également avoir intercepté une conversation entre deux soldats du Hamas dans laquelle ceux-ci évoquent une zone de lancement de roquettes dans un cimetière, à côté d'un hôpital.

Des blessés palestiniens sont assis à l'hôpital al-Shifa (qui n'est pas l'hôpital bombardé). Image: AP

Le bâtiment n'a pas été détruit

Autre argument avancé par la source européenne: «le bâtiment n'a pas été détruit». «Il avait probablement été évacué précédemment, comme tout un tas d’hôpitaux situés dans le nord de Gaza». Un chirurgien qui officiait dans l'hôpital témoigne:

«Je venais de terminer une opération et soudain, nous avons entendu une grosse explosion à l'extérieur» Dr. Fadel Na’eem cnn

«Nous avons tout de suite pensé que c'était à l'extérieur parce que nous ne pensions pas qu'ils bombarderaient l'hôpital», dit ce chirurgien orthopédique. Puis le médecin évoque la panique, les cris et des gens qui étaient amenés à l'intérieur pour être sauvés.

Cratère et shrapnels

La question du cratère est également posée. Selon les Forces de défense israélienne, les missiles de Tsahal, beaucoup plus puissants, créent un large cratère qui n'est pas présent sur les images.

Après la frappe, la conversation du Hamas interceptée évoque une conversion dans laquelle les soldats discutent de la nature des débris retrouvés autour de la zone de l'explosion. «Ce sont des shrapnels palestiniens, pas israéliens» aurait dit l'un d'entre eux.